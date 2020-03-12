2020-03-12T14:48:44+03:00
Звезды

Евгений Миронов назвал себя наглым во время вручения премии Чарли Чаплина

Худрук Театра Наций стал первым российским лауреатом престижной международной награды
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Худрук Театра Наций стал первым российским лауреатом престижной международной наградыХудрук Театра Наций стал первым российским лауреатом престижной международной наградыФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
Изменить размер текста:

11 марта в Светлановском зале Дома музыки актриса и модель Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина, вручила премию своего деда Евгению Миронову. Его кандидатуру выбрали потомки великого актера на семейном совете.

- Фильмы моего деда развлекают, заставляют то взгрустнуть, то засмеяться, но всегда они являются произведением искусства. Зрители наслаждаются прежде всего игрой актеров, - сказала Кира Чаплин, когда вручала Миронову золотую фигурку Маленького Бродяги. Самый знаменитый кинообраз XX века. - Я видела работу Евгения Миронова и в кино, и в театре. За 30 лет служения искусству он получил много разных наград. Как и мой дед, Женя является представителем реалистической актерской школы. Его талант и верность искусству, разнообразие его образов – все это заслуживает самой высокой оценки.

11 марта в Светлановском зале Дома музыки актриса и модель Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина, вручила премию своего деда Евгению Миронову. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

11 марта в Светлановском зале Дома музыки актриса и модель Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина, вручила премию своего деда Евгению Миронову.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Стоит напомнить, что первым лауреатом премии 72 года назад был сам Чарли Чаплин. Вслед за ним в разные годы ее получали Федерико Феллини, Лоуренс Оливье, Элизабет Тейлор, Мерил Стрип, Роберт Де Ниро, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Катрин Денев.

- С моей стороны, это большая наглость подняться на эту сцену по такому поводу. Но я наглый, - сказал Евгений Миронов. – Мне очень приятно, что я стал первым русским актером, который удостоился этой премии. Но я хотел бы ее разделить со всеми артистами, моими коллегами по цеху со всей нашей страны. Моя мама сейчас находится в зрительном зале. Я хочу сказать с этой сцены: мамочка, я тебя очень люблю.

Перед вручением премии зрителям показали знаменитый фильм Чарли Чаплина «Огни большого города», который шел в музыкальном сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Этот концерт был идеей Владимира Теодоровича.

Его кандидатуру выбрали потомки великого актера на семейном совете. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Его кандидатуру выбрали потомки великого актера на семейном совете.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Однажды я повстречался с человеком, который был свидетелем разговора Чарли Чаплина с великим русским композитором Сергеем Рахманиновым, - рассказал Владимир Спиваков. – Сперва они обменялись взаимными восторгами. Потом Рахманинов спросил Чаплина: «Скажите, вы верите в Бога?».

Этот вопрос был неслучайным. Сергей Васильевич был очень религиозный человек. Чаплин честно ответил: «Не особенно».

«Как же так? Вы в своем творчестве проповедуете евангельские истины», - изумился Рахманинов. Чаплин согласился с ним, но ответил по-своему: «Истина принадлежит художнику, а заблуждение его эпохе».

Концерт был организован благотворительным фондом «Артист», которым несколько лет назад создали Евгений Миронов и его однофамилица актриса Мария Миронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ОНК рассказали о предстоящей свадьбе экс-министра Абызова в СИЗО
Сессию Совбеза ООН приостановили из-за коронавируса
Иран экстренно запросил у МВФ 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса
Госдума приняла закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Врачи рассказали, какие продукты защитят от вирусов
Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы
Володин поручил аннулировать пропуск депутату, не прошедшего карантин
ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете 18 марта
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Песков: "Россия далека от эпидемии коронавируса"
В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса
Курс рубля на 12 марта 2020: евро выросло до 83,66 руб
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 74,03 руб
"Враг не пройдет": индийские пограничники отпугивают обезьян в костюмах медведей