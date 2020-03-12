Евгений Миронов назвал себя наглым во время вручения премии Чарли Чаплина

11 марта в Светлановском зале Дома музыки актриса и модель Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина, вручила премию своего деда Евгению Миронову. Его кандидатуру выбрали потомки великого актера на семейном совете.

- Фильмы моего деда развлекают, заставляют то взгрустнуть, то засмеяться, но всегда они являются произведением искусства. Зрители наслаждаются прежде всего игрой актеров, - сказала Кира Чаплин, когда вручала Миронову золотую фигурку Маленького Бродяги. Самый знаменитый кинообраз XX века. - Я видела работу Евгения Миронова и в кино, и в театре. За 30 лет служения искусству он получил много разных наград. Как и мой дед, Женя является представителем реалистической актерской школы. Его талант и верность искусству, разнообразие его образов – все это заслуживает самой высокой оценки.

11 марта в Светлановском зале Дома музыки актриса и модель Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина, вручила премию своего деда Евгению Миронову.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Стоит напомнить, что первым лауреатом премии 72 года назад был сам Чарли Чаплин. Вслед за ним в разные годы ее получали Федерико Феллини, Лоуренс Оливье, Элизабет Тейлор, Мерил Стрип, Роберт Де Ниро, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Катрин Денев.

- С моей стороны, это большая наглость подняться на эту сцену по такому поводу. Но я наглый, - сказал Евгений Миронов. – Мне очень приятно, что я стал первым русским актером, который удостоился этой премии. Но я хотел бы ее разделить со всеми артистами, моими коллегами по цеху со всей нашей страны. Моя мама сейчас находится в зрительном зале. Я хочу сказать с этой сцены: мамочка, я тебя очень люблю.

Перед вручением премии зрителям показали знаменитый фильм Чарли Чаплина «Огни большого города», который шел в музыкальном сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Этот концерт был идеей Владимира Теодоровича.

Его кандидатуру выбрали потомки великого актера на семейном совете.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Однажды я повстречался с человеком, который был свидетелем разговора Чарли Чаплина с великим русским композитором Сергеем Рахманиновым, - рассказал Владимир Спиваков. – Сперва они обменялись взаимными восторгами. Потом Рахманинов спросил Чаплина: «Скажите, вы верите в Бога?».

Этот вопрос был неслучайным. Сергей Васильевич был очень религиозный человек. Чаплин честно ответил: «Не особенно».

«Как же так? Вы в своем творчестве проповедуете евангельские истины», - изумился Рахманинов. Чаплин согласился с ним, но ответил по-своему: «Истина принадлежит художнику, а заблуждение его эпохе».

Концерт был организован благотворительным фондом «Артист», которым несколько лет назад создали Евгений Миронов и его однофамилица актриса Мария Миронова.