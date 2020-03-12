2020-03-12T12:59:06+03:00
Общество

Карантин как подарок

Как пандемия по коронавирусу и меры борьбы с ней могут обернуться неожиданной стороной
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Как пандемия по коронавирусу и меры борьбы с ней могут обернуться неожиданной сторонойКак пандемия по коронавирусу и меры борьбы с ней могут обернуться неожиданной сторонойФото: REUTERS
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Закрытие границ и целых стран из-за коронавируса, прекращение полетов и железнодорожного сообщения, карантины и отмена всего, что можно отменить: от концертов и чемпионатов до саммитов и мировых форумов.

Мир останавливается на наших глазах.

И такого опыта у человечества, уже давно привыкшего жить в сверхбыстром темпе, еще не было.

Для экономики планеты такая остановка — это очень плохо. Падение спроса и уровня потребления, цен на энергоносители, разрыв связей и контактов.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

А для человека?

Живущие в XXI веке привыкли, что у них всегда есть возможность — поехать в Рим, купить айфон, сходить на Дали. Если, конечно, на это есть время и деньги. И мысль, что кто-то со стороны (или свыше) запрещает делать, что заблагорассудится, поэтому кажется многим возмутительной.

Подавляющему большинству тех, кто сейчас читает это с телефона, планшета или монитора, остановиться и выпасть из жизни и на два дня просто немыслимо. Вы с ума что ли сошли? Весь день расписан! Где уж тут сесть дома на две недели.

Но если завтра и до нас доберутся меры «китайско-итальянского типа», это неожиданно может оказаться благом для многих. Не отпуск, где надо успеть еще больше, чем в рабочее время, а просто долгое время наедине с собой и близкими.

Возможность остановиться и оглянуться по сторонам.

Вы смотрите на эти домашние карантины и отмены поездок, как на потерянное время и упущенные возможности. А вдруг это тот подарок, который был так нужен вам и который вы не могли себе позволить?

Вдруг это бог решил немного притормозить слишком набравший ход событий.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пандемия коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Введут ли в странах мира дополнительные меры по борьбе с болезнью, «КП» рассказал эксперт по международному здравоохранению (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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