2020-03-12T13:40:37+03:00
Происшествия

Житель Одинцова впал в кому, перепутав водку с химикатом за праздничным столом

Празднование 8 марта едва не закончилось трагедией для супружеской пары
Иван РУНЕВ
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Иван перепутал емкости и случайно выпил химическое средство вместо желанного алкоголяИван перепутал емкости и случайно выпил химическое средство вместо желанного алкоголяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Международный женский день в больницу с острым отравлением был доставлен житель подмосковного Одинцова. В бессознательном состоянии 50-летнего Ивана К.* экстренно госпитализировали прямо из-за праздничного стола. Как рассказала жена пострадавшего, Иван перепутал емкости и случайно выпил химическое средство вместо желанного алкоголя.

"В реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ был экстренно госпитализирован 50-летний житель Одинцова Иван К. Мужчина поступил в больницу в состоянии комы 1-ой степени с признаками острого отравления химикатами. Жена потерпевшего пояснила, что ее муж хотел выпить водки, но перепутал емкости и вместо алкоголя влил в себя дезинфицирующее средство. После чего потерял сознание," - рассказал KP.RU источник в здравоохранении области

В настоящее время полиция проводит проверку по факту тяжелого отравления жителя Одинцова. Оперативникам предстоит выяснить, каким образом на праздничном столе оказались химические средства и что именно случилось в тот день.

* - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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