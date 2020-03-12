«Пора пушистых пешеходов»: москвичей просят не спасать совят

Орнитологи выдают москвичам традиционное весеннее напутствие. Увидели совенка на земле, не нужно его спасать. Наступает период, когда совята начинают бродить. Продлится он до конца мая.

- Еще не умеют летать, но у них в крови почему-то желание бродить. Они спускаются на землю прыжками и начинают путешествовать. Родители при этом за ними следят, кормят и защищают, - рассказал kp.ru руководитель проекта «Орнитарий» в парке Сокольники Вадим Мишин.

Эксперт заклинает собаководов, которые любят гулять в парке: держать питомцев на поводке.

- В период пушистых пешеходов надо аккуратно выгуливать собак охотничьих пород. Пес ни в чем не виноват, у него свои гены. Когда он видят пуховика, то тут же бросается на него.

ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ СОВ

По всей Москве! В столице приличная популяция сов. Прилетают на лето болотные, сплюшки, мохноногие и воробьиные сычи. Самые популярные - серая неясыть и ушастые совы.

- Эти птицы основные борцы с грызунами. Они город спасают от нашествия крыс. Могут селиться поблизости с человеком: в домах старой застройки, там где есть выемки. Им доперестроечная архитектура удобна. Сейчас сложнее: стекло и бетон, современные фасады не подразумевают выемок. Очень любят склады и промзоны вблизи ж/д путей: там есть и грызуны, и лесопосадки.

ПТИЦ МЕНЬШЕ ИЗ-ЗА… АККУРАТНЫХ ГАЗОНОВ

Орнитологи говорят, что в прошлые годы популяция пернатых сокращается. Кроме хищников - сов, ястребов. Что касается певчих лесных птиц их количеств сокращается.

- Искусственные газоны регулярно подстригаются. В них нет нет насекомых. А почти все птицы, кроме голубей, выкармливают птенцов беспозвоночными. Плюс дезинсекция: борьба с клещами и прочими кровососущими. Они являются кормом и к тому же птицы травятся кода поедают отравленное насекомое. Плюс есть исследование, что воробьи чувствительны к электромагнитным излучениям. Обилие коммуникаций в мегаполисе птицам дискомфортно и они начинают уходить.

Но не все так плохо. Во-первых, многие москвичи подкармливают птиц. Лучше всего белковыми продуктами - творог и фарш. А еще помогла теплая зима.

- По статистике зиму переживают не более половины лесных птиц. Поэтому они активно гнездятся и размножаются весной. Нужно пополнять популяцию, чтобы не исчезла. Минувшей зимой не было высокого снежного покрова, который бы скрыл высохшую траву. В ней остаются семена - корм для птиц.