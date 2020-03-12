Экономист предложил ввести в России фиксированный курс доллара

В очередном выпуске передачи «Экономика» на Радио «Комсомольская правда» доктор экономических наук Никита Кричевский и ведущий Алексей Иванов обсуждали ситуацию с падением российского рубля. Кричевский предложил ввести в стране фиксированный курс доллара.

- Я еще полгода назад говорил: поставьте курс 70 рублей за доллар и забудьте, - сказал Кричевский. - Нужен фиксированный курс, как в Китае. Сейчас бы даже никто не смотрел на эти новости. Увеличились бы валютные резервы, все было бы хорошо. 70 - это умозрительная цифра. Можно поставить 75 или 68 рублей за доллар - какую цифру наш финансовый блок считает экономически обоснованной. Главное, чтобы люди не шарахались. У нас 9 марта был выходной, а люди буквально с похмелья побежали рубли на доллары менять по курсу 78. А на следующее утро обнаружили, что официальный курс 72. Люди поменяли последние деньги, чтобы потом об этом пожалеть.

12 марта на Московской бирже курс доллара превысил 74 рубля, впервые с марта 2016 года. В начале этой недели рубль терял до 10% своей стоимости по отношению к доллару на новостях о резком падении цены на нефть и распространении эпидемии коронавируса.

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