США ввели запрет на въезд для европейцев

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию коронавируса. Эпидемия, набирающая обороты в Италии, Германии, Испании и Франции, превращает Европу в инфицированного изгоя. От Евросоюза шарахается весь мир, повсеместно отменяя авиасообщение, запрещая турпоездки и вводя обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Европы.

Через пару часов после заявления ВОЗ к американской нации обратился президент США Дональд Трамп.

- Мы должны отложить в сторону политику и объединиться вместе, как одна нация, одна семья. Чтобы предотвратить попадание новых инфицированных в нашу страну, мы приостанавливаем се поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта, - объявил американский лидер. - Мы сделали жизненно важный шаг, приняв своевременные меры в отношении Китая на раннем этапе распространения вируса. Теперь мы должны предпринять те же действия в отношении Европы.

В своей речи Трамп обошелся без конкретики. За него это уже сделало Министерство внутренней безопасности США. Ограничению подвергнуться иностранцы, прибывающие в Штаты из Европы (26 государств-членов Евросоюза). Исключение — подданные Великобритании. Сами же американцы и те, кто имеет грин-карту (вид на жительство), смогут беспрепятственно вернуться домой после поездки в Европу. Только по возвращению они обязаны пройти тестирование на коронавирус.

Между тем, жесткость мер, на которую идут американские власти, объяснима. В стране более 1,3 тысячи заболевших. Умерли 38 человек. Случаи заражения выявлены в 43 штатах, в 23 из них - объявлен режим чрезвычайного положения на 15 дней. В зону ЧС попала и столица — Вашингтон.

Ограничительные меры против Европы не коснутся при этом торговли. Дональд Трамп заверил, что ввоз товаров из ЕС продолжится. «Те, кто сопровождает перевозку грузов, не будут допущены в страну, а сами товары будут». Помимо этого, американский президент объявил, что поддержит бизнес в этой нелегкой ситуации. Трамп обратится к правительству с просьбой предоставить малому бизнесу, пострадавшему от эпидемии, дополнительные кредиты под низкий процент. Конгресс может выделить на эту инициативу 50 млрд долларов, в дополнение к 8,3 млрд долларов, которые уже были выделены на борьбу с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765943" frameborder="0"></iframe> Трамп на 30 дней запретил въезд из стран Европы из-за коронавируса.Кроме того, Трамп сказал, что ограничения коснутся товаров и грузов, прибывающих из Европы

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