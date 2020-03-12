2020-03-12T15:35:57+03:00
Звезды

Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина

Пять лет парализованная звезда сериалов "Клуб" и "Дочки-матери" борется за возвращение к нормальной жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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14 марта у Алексея день рождения. Ему исполнится 37 лет14 марта у Алексея день рождения. Ему исполнится 37 лет
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Мама вышедшего из комы Алексея Янина рассказала о реабилитации сына. Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.

Мама Алексея Янина рассказала, что она и сын переживает трудные годы. "Успехи и откаты, новые навыки и движения. И дома и в различных реабилитационных центрах ежедневные занятия с утра до вечера", - написала Ольга Янина в группе, посвященной сыну.

14 марта у Алексея день рождения. Ему исполнится 37 лет. Янин получает пенсию по инвалидности в размере 15 тысяч рублей.

Леша живет с мамой за городом Фото: Facebook

Леша живет с мамой за городомФото: Facebook

У Алексея есть жена - участница "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова. В 2012 году она родила от актера сына Андрея. Девушка старается помочь мужу материально. Правда, недавно она с ребенком съехала от супруга, пишет "СтарХит".

"Леша живет с мамой за городом, куда мы регулярно приезжаем с сыном и проводим время всей семьей. Он часто посещает реабилитационные центры. С ним занимаются тренеры на дому", - поделилась девушка.

По ее словам, врачи давно не дают никаких прогнозов. "Состояние Леши стабильное, насколько это возможно для человека с первой группой инвалидности. Мы стараемся поддерживать его морально. Именно вера, поддержка и любовь дают силы", - добавила Дарья.

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Напомним, пять лет назад назад Алексей Янин, известный по ролям в сериалах "Клуб" и "Дочки-матери", перенес инсульт, после которого оказался парализован. Молодой человек впал в кому. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние. Актер пришел в себя спустя полгода. В результате болезни мозг артиста был сильно поврежден. Янину провели трепанацию черепа. Реабилитация актера продолжается по сей день. Все это время рядом с ним находятся его родные и близкие. Не забывают Алексея друзья и коллеги по театру и съемкам в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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