Ошибки Горбачева. Можем повторить?

В марте у нас два политических юбилея - один трагический, а другой скорее смешной.

11 марта 1985 года генсеком стал Горбачев, а 15 марта 1990 года тот же Горбачев сделался президентом Советского Союза.

Какой из них трагический, а какой смешной - кажется, очевидно.

Может быть, эти два события - вовсе и не самые главные из всего того океана драм и катастроф, что обрушились на Россию в 80-е и 90-е годы прошлого года, но и в них, как в одной капле, видна вода.

И они нас чему-то учат, эти две даты.

События весны 1985 года, когда мининдел Громыко - на беду себе и стране - как самый авторитетный из старой гвардии Политбюро предложил в начальники Горбачева, - учат нас тому, что перемены - это вовсе не всегда благо.

Горбачев того времени был буквальным воплощением всего "нового", "свежего", "молодого".

Ему было каких-то пятьдесят с небольшим, и он выходил прямо к народу, и он говорил те слова, которых никто не говорил до него, и делал то, что еще вчера невозможно было себе представить.

И что из всего этого вышло в итоге?

А вышла гибель государства, огромные несчастья для миллионов людей и - что для нас менее важно, и тем не менее, - политическое самоуничтожение того самого человека, который все это начал.

Таким образом, "новое" и "свежее" вовсе не всегда ведет к благополучию и успеху. Скорее наоборот, оно в среднем ближе к катастрофе, чем любая "затхлость".

Важно помнить еще и то, что современный человек - по сравнению с советским человеком 1985 года - еще намного более уязвим в смысле пропаганды "перемен".

Ведь тогда в СССР было несколько "базовых", в сущности, очень простых, и даже физиологических проблем: старческая неадекватность высшего руководства, отсутствие продуктов в магазине, железный занавес etc. И перемены требовались именно в этом смысле.

Но теперь-то, теперь!

Современный человек живет внутри настоящей религии перемен. Все вокруг него - и его самого в том числе, - принято непрерывно обновлять. Телефоны, прически, обстановка, буквально весь мир обязан (но кому обязан? - хороший вопрос без ответа!) то и дело меняться.

И в условиях этого фантастического - по меркам ХХ века - давления на психику удержаться от соблазна выбрать себе какого-нибудь нового Горбачева особенно сложно.

Но наши люди молодцы.

Несмотря на все трудности, каких достаточно в нынешней России, - они пока держатся и не покупаются на это жульничество.

Ну а вторая дата - 1990 год, Горбачев-президент - это уже не такой страшный урок, но тоже существенный.

Что сделал Горбачев?

Он сдал собственный идеологический и, главное, кадровый ресурс - КПСС - в обмен на фантомный успех в среде "прогрессивного общества".

Он решил, что можно пожертвовать всей этой трудной, замшелой, отсталой структурой, которая и дала ему неслыханную власть, да и сделаться каким-то самодельным "президентом", подражая Америке и опираясь на совсем других людей.

Это была ошибка.

Быстро выяснилось, что прежняя коммунистическая структура разрушается, а вместо нее приходит хаос - и полное недоверие к Горбачеву. Преданные им люди ему не верят, а новые звезды воспринимают его как вчерашний день. Оторвавшись от КПСС, он повис в пустоте, начал метаться, и дальнейшее нам известно.

Почему это актуально сейчас?

Потому что и сейчас есть этот соблазн - погнавшись за модой, сдать тех, кто тебя поддерживал, выбирал, прикрывал. Закрыть "систему", понадеявшись получить вместо нее тусовку.

И мы даже знаем людей из числа высоких начальников, которые запросто могли бы и сейчас сделать именно так.

Но, к счастью, Путин точно так же не повторяет ошибки со сдачей государства, как общество не повторяет ошибки с культом новизны.

Искушения горбачевской эпохи сильны, они никуда от нас не ушли.

Но мы пока что сильнее.

И дай-то Бог, чтобы и дальше так было.