2020-03-12T16:26:44+03:00
Политика

«Чтобы их не сняли»: Путин напомнил о личной ответственности за доплату классным руководителям

Президенту пообещали выполнить все поручения по среднему образованию [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Министр доложил о строительстве новых школ и детских садов. Фото: Алексей Дружинин/ТАССМинистр доложил о строительстве новых школ и детских садов. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Министр просвещения Сергей Кравцов, сменивший на этом посту Ольгу Васильеву, на встрече с президентом пообещал, что преемственность в работе министерства будет сохранена по всем важнейшим направлениям.

- Вопрос по средней зарплате педагогических работников на постоянном контроле, здесь сбоев никаких не будет, - заявил министр. - Мы начали работу по вашему январскому посланию. Хочу от имени классных руководителей поблагодарить вас за поддержку, это дополнительные пять тысяч к тем региональным и муниципальным выплатам, мы здесь будем чётко контролировать.

- Чтобы их не сняли, - напомнил Путин. - Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за неисполнение указаний, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета.

- Это будет принципиальный вопрос нашего контроля, - пообещал Кравцов. - Вторая важная задача – это организация питания младших школьников. Здесь минфином предусмотрены все средства, создана рабочая группа в правительстве.

Министр доложил о строительстве новых школ и детских садов.

- Здесь мы контролируем, чтобы месяц был на лицензирование после ввода в эксплуатацию, особенно где есть потребность во второй, третьей смене, - пояснил он. - Чтобы дети могли уже идти в школу с четвёртой четверти, не дожидаясь начала учебного года. И строим детские сады там, где есть ситуация с демографией, чтобы не образовывались снова очереди в детские сады. В части остальных вопросов: они также находятся на контроле, и все ваши поручения будут исполнены.

Путин поручил министру просвещения контролировать строительство детских садов и школ в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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