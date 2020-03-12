Кружево русских традиций: Как под Вологдой сохраняют традиционные ремесла

Фантастические звери, цветы, храмы, корабли - и все сплетены из ажурных воздушных нитей. Эта красота вышла из-под умелых рук Натальи Ельцовой: она больше двух десятков лет занимается плетением вологодского кружева. Недавно у Натальи появились ученицы. Они осваивают многовековое мастерство в клубе «ПлетеЯ», который открылся в Тотьме благодаря президентскому гранту.

- Все началось с очередного праздника «Настоящий Тотемский продукт». Народные умельцы, мастера стояли за обычными старыми школьными партами - и мне так захотелось им помочь… И завертелось, - вспоминает зав. отделом традиционной народной культуры филиала “Городской” Центра развития культуры «Тотьма» Елена Парыгина. – С помощью проекта хотели поднять ремесленников на новый уровень: создать активное сообщество, организовать выставки, обмен опытом… Подала заявку на президентский грант наша некоммерческая организация — фонд «Соль Земли», - и все получилось.

Команда проекта поехала в экспедиции по селам, чтобы найти мастеров, которые хранят традиции самых разных ремесел: валяния из шерсти, ткачества, вышивки, резьбы по дереву… К проекту присоединились умельцы, осваивающие и современные техники - всего более 100 человек. Президентский грант помог закупить необходимое оборудование, витрины. Недавно открылась «Лавка ремесленника» - традиционный деревянный сруб - туристический магазинчик. Поддержку в этом вопросе оказал и Губернатор региона Олег Кувшинников. Так проект помогает не только сохранить традиции народного творчества, поддержать современных ремесленников, но и развивает туристический потенциал Тотьмы.

Наталья Ельцова может сплести из вологодского кружева все - от жакета до салфетки, от панно до зонта.

Наталья Ельцова, мастерица вологодского кружева

Интерес к вологодскому кружеву мне передался “по наследству” - дома были кружева, которые плела еще моя прабабушка. Бабушка тоже и вышивала, и вязала, и шила, а сейчас кружево плетет моя дочка. Президентский грант позволил передать свое мастерство дальше: у меня занимаются и дети, и взрослые. Интерес к вологодскому кружеву очень заметный, и важно сохранить эту традицию: ведь много ремесел уже забылись, исчезли, а ведь это наша культура.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В феврале 2020 года фондом «Соль Земли» был выигран еще один проект с суммой поддержки в почти 6 миллионов рублей. Название проекта - «Соль — в традициях». С одной стороны, в его рамках будет логически продолжен ранее взятый курс на развитие сообщества мастеров и ремесленников Тотемского района. С другой стороны, проект «Соль в традициях» направлен на развитие новых направлений деятельности в области традиционной народной культуры Русского Севера, а именно – кухни, обрядов, народных праздников и др. Ремесленники и ценители традиционной народной культуры обретут дом ремесел и традиций, воссозданный в аутентичном стиле. Благополучатели пройдут стажировки по традиционной народной культуре в других регионах Русского Севера, пройдут мероприятия по обмену опытом.

КСТАТИ

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