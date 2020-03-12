"Что взять с собой в Турцию": обнародован рейтинг самых популярных интернет вопросов

Вопросы, которые в 2019-м году россияне задавали в интернете, проанализировали эксперты популярного сервиса "Яндекс.Кью". Всего было обработано более миллиарда комбинаций. Оказалось, что больше всего наших соотечественников волнуют вовсе не проблемы глобального потепления и даже не курс валют, а вполне себе земная тема. На первом месте оказался вопрос: "что взять с собой в Турцию".

В течение года его вбивали в поисковую строку более 18 миллионов раз. На втором месте: «как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если в них вечно никого нет?". Этой проблемой озадачились более полутора миллионов россиян.

Места рейтинга с третьего по пятое заняли вопросы связанные с религией. Так, россиян не на шутку волнует: "запрещен ли в исламе алкоголь" и "почему евреи не едят свинину". Замыкает пятерку вопрос: "как грешили в Содоме и Гоморре".

В десятку самых популярный вошел вопрос о переименовании полиции. Кроме того, аналитики назвали самые обсуждаемые темы 2019-го года.

- Больше всего откликов вызвал вопрос о происхождении людей при условии, что у Адама и Евы было два сына. На втором месте — «Для чего была уничтожена история славянских народов? - сообщили "КП" в пресс-службе "Яндекс. Кью".