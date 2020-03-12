ЕР и Минтруд обсудили упрощение процедуры получения средств реабилитации

Мероприятие посетили такие политики, как секретарь генерального совета фракции Андрей Турчак, его заместитель Александр Хинштейн и руководитель министерства Антон Котяков.

Как сообщает сайт Единой России, на мероприятии выступил куратор партийной программы «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев. Он предложил упростить процедуру выдачи технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идея сразу нашла поддержку в лице Антона Котякова, пишет kursdela.biz.

Еще одной идеей Терентьева, которую поддержал министр, стала отмена формы, согласно которой пользователей ТСР обязывали отдавать эти средства на экспертизу.

Еще одной темой заседания стало качество закупаемых ТСР. Так, сопредседатель рабочей группы генерального совета партии по поддержке гражданского общества Сергей Боярский назвал неприемлемой закупку неоправданно дешевого оборудования такого типа. В свою очередь Котяков рассказал о планах расширения списка соответствующих гостов.

Что касается Турчака, то он поднял проблему отказов в регистрации инвалидности.

Он привел сразу несколько таких случаев в разных уголках страны и заявил, что они недопустимы.

Турчак также выступил с инициативой отменить необходимость периодического подтверждения инвалидности для людей, которые не имеют конечностей.

Еще одной идеей Терентьева стало снижение времени, необходимого для получения инвалидности. Кроме того, документы для этой процедуры должны подаваться в цифровом формате, если того хочет заявитель, считает он.

При этом Хинштейн отметил, что до принятия изменений по этим направлениям требуется детальная проработка инициатив.

При этом в качестве платформы выступит Центр «Единой России» по защите прав инвалидов, а его главой будет Терентьев.

В конце мероприятия Турчак отметил важность взаимодействия разных организаций в вопросе решения проблем в этой сфере.