2020-03-12T17:07:02+03:00
Спорт

Деньги за матч КХЛ «Спартак» - «Динамо» вернут полностью

Хоккейное дерби в рамках Кубка Гагарина пройдет при пустых трибунах
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: Сергей Савостьянов/ТАССФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Эпидемия коронавируса все больше затрагивает и российский спорт. В четверг, перед шестым матчем серии плей-офф «Спартак» - «Динамо» Континентальная лига сделала официальное заявление.

Уважаемые болельщики!

В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве (Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 года №17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлен в полном объеме и начнется 13 марта 2020 года. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК «Спартак», - сообщается на официальном сайте КХЛ.

Все дело в том, что на 6-й матч первого раунда серии плей-офф «Спартак» - «Динамо» (после пяти матчей ведут бело-голубые 3:2), были проданы практически все билеты. А матчи проходят на «Арене ЦСКА» на Автозаводской, которая вмещает почти 12 тысяч человек. Пустить 5 тысяч, а отсечь остальных просто технически не реально, вот и пришлось полностью закрыть трибуны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А вот в футбольном клубе ЦСКА нашли способ, как решить проблему с допуском не более 5 тысяч болельщиков. В четверг в прямом эфире официального канала ПФК ЦСКА в YouTube прошла жеребьевка, которая определила, кто из владельцев абонементов сможет попасть на ближайший домашний матч чемпионата России с «Уфой», а кто — на следующую игру с «Зенитом». Получилось, что на «Уфу» пойдут владельцы абонементов в нечетные сектора, а на «Зенит» - четных. При этом владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Такой финт позволит армецам запустить на трибуны разрешенное указом мэра число зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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