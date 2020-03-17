2020-03-17T11:04:17+03:00
Общество

Новый NEST - конгрессно-выставочный центр. Кардинально новый взгляд на конгрессно-выставочную индустрию

Международный конгрессно-выставочный центр NEST расположен в Белеке, где находятся престижнейшие пятизвездочные отели Анталии. Это один из крупнейших и технологически продвинутых конгрессно-выставочных центров в Европе
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Он занимает площадь более 15 000 квадратных метров, что делает его идеальным для проведения национальных и международных встреч и конгрессов.

В непосредственной близости расположены 11 пятизвездочных отелей на 12 000 мест и 38 пятизвездочных отелей на 36 000 мест.

NEST расположен недалеко от международного аэропорта Анталии, который входит в пятерку лучших в мире.

Выставочный конгресс-центр NEST предлагает огромные площадки для проведения различных мероприятий. Центр оснащен новейшими технологиями. Крытая площадь составляет 15 000 квадратных метров, кроме того имеется 5000 квадратных метров открытой площадки.

В главном зале, площадью 6000 кв м., могут свободно разместиться 10 000 человек. Зал легко трансформируется в 5 зон.

Высота потолка зала составляет 10 метров, что создает необычайное ощущение простора. Имеется также фойе, площадью 1500 кв м.

На первом этаже находятся 24 зала для мастер классов на площади 5000 м2.

Характеристики объекта:

Логистика: Оба этажа, включая фойе и главные залы, доступны для грузовых и тяжелых транспортных средств. Для любого мероприятия доступны несколько входов.

Технологии: Высокоскоростной WIFI

Освещение: Освещение в залах может переключатся с дневного света, на более теплый. Все светильники подключены к автоматической системе управления.

Звук: Все конференц-залы оснащены брендом L-Acoustic. Эта звуковая система обеспечивает отличную акустику и звукоизоляцию одновременно.

Возможности для презентаций: Во всех залах нижних этажей установлены системы LED Laser projection. Благодаря этой системе изображение (до 4К) и звук передаются без использования кабелей без каких-либо задержек.

Инфраструктура: Имеется возможность подключения к однофазному и трехфазному электричеству. Установлены фильтры для водопровода и мощными кондиционерами.

Строповые фермы: На каждом этаже имеются 200 стропов для технического оснащения, которые рассчитаны на нагрузку в 750 и 500 кг.

Кухня: Кухня Центра предлагает современные блюда и способна обслуживать 5000 гостей одновременно.

Трансформация пространства: Стены во всех залах для проведения мастер-классов могут легко изменять конфигурацию пространства.

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