Банк «Фридом Финанс» открыл флагманский офис в «Москва-Сити»

В деловом центре столицы «Москва-Сити» открылось новое отделение Банка «Фридом Финанс». Флагманский офис «МЕРКУРИЙ» расположился в сердце бизнес-квартала – в башне «Меркурий» и занял два этажа. На нижнем этаже разместился зал, где менеджеры консультируют посетителей по банковским и инвестиционным продуктам, а верхний этаж отдан под зону VIP-клиентов. Здесь можно подключить или расширить премиальный пакет обслуживания, совместно со специалистами разработать стратегию выхода и работы на фондовой бирже, получить подробные индивидуальные финансовые рекомендации.

В новом офисе клиентам банка доступны услуги инвестиционной компании «Фридом Финанс». Материнская компания банка работает на фондовом рынке более 10 лет и предлагает широкую линейку финансовых инструментов на стыке банковских и брокерских услуг, позволяя клиентам получать дополнительный доход от инвестиций. Брокерское обслуживание, доверительное управление капиталом, выпуск и размещение ценных бумаг – вот неполный перечень наиболее востребованных сервисов, которые предлагает в флагманском офисе команда опытных специалистов фондового рынка.

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс», Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс»

– Открытие офиса в «Москва-Сити» – важная веха на нашем пути. Флагманский офис ускорит решение стратегических задач, стоящих перед банком. В числе наших ключевых приоритетов развитие финансовой инфраструктуры по всей стране с акцентом на цифровые каналы коммуникаций и дальнейшее совершенствование качества услуг, – отметил во время торжественной церемонии открытия офиса Председатель Правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Офис «МЕРКУРИЙ» работает с физическими и с юридическими лицами и предлагает комплексное банковское обслуживание, включая операции по вкладам, выпуск карт, денежные переводы, обмен валюты и другие услуги. За один визит в новый офис клиенты могут оформить и получить именную карту с премиальным обслуживанием и повышенным процентом на остаток средств, который будет начисляться ежедневно. Она позволяет льготно снимать наличные в банкоматах по всему миру и бесплатно открывать дополнительные карточные счета.

Клиенты Банка «Фридом Финанс» также могут присоединиться к программе лояльности «CASH BACK акциями». Она позволяет возвращать денежные инвестиции акциями крупнейших компаний. Владелец счета может управлять источниками дополнительного дохода и приумножать кэшбэк за счет роста стоимости «голубых фишек». Вознаграждение начисляется без максимальных ограничений по выплатам. Акции можно обменять по биржевому курсу в любой момент времени, используя интернет-банк или мобильное приложение.

СПРАВКА «КП»

Частный инвестиционный Банк «Фридом Финанс» основан в 1990 году. Входит в международную группу компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.). Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В России сегодня открыты 24 отделения банка. На 1 марта 2020 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 5,6 млрд рублей. Капитал – 645 млн рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 3,5 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц на 1 марта 2020 года равнялся 151,4 млн рублей. Банковский портфель ценных бумаг Банка «Фридом Финанс» составляют облигации федерального займа, а также эмитенты из котировального списка первого уровня Московской биржи.