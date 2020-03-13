2020-03-12T17:58:46+03:00
Экономика

Банк «Фридом Финанс» открыл флагманский офис в «Москва-Сити»

Главное отделение банка в столице предлагает сразу банковские продукты и брокерское обслуживание
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В деловом центре столицы «Москва-Сити» открылось новое отделение Банка «Фридом Финанс». Флагманский офис «МЕРКУРИЙ» расположился в сердце бизнес-квартала – в башне «Меркурий» и занял два этажа. На нижнем этаже разместился зал, где менеджеры консультируют посетителей по банковским и инвестиционным продуктам, а верхний этаж отдан под зону VIP-клиентов. Здесь можно подключить или расширить премиальный пакет обслуживания, совместно со специалистами разработать стратегию выхода и работы на фондовой бирже, получить подробные индивидуальные финансовые рекомендации.

В новом офисе клиентам банка доступны услуги инвестиционной компании «Фридом Финанс». Материнская компания банка работает на фондовом рынке более 10 лет и предлагает широкую линейку финансовых инструментов на стыке банковских и брокерских услуг, позволяя клиентам получать дополнительный доход от инвестиций. Брокерское обслуживание, доверительное управление капиталом, выпуск и размещение ценных бумаг – вот неполный перечень наиболее востребованных сервисов, которые предлагает в флагманском офисе команда опытных специалистов фондового рынка.

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс», Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс»

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс», Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс»

– Открытие офиса в «Москва-Сити» – важная веха на нашем пути. Флагманский офис ускорит решение стратегических задач, стоящих перед банком. В числе наших ключевых приоритетов развитие финансовой инфраструктуры по всей стране с акцентом на цифровые каналы коммуникаций и дальнейшее совершенствование качества услуг, – отметил во время торжественной церемонии открытия офиса Председатель Правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Офис «МЕРКУРИЙ» работает с физическими и с юридическими лицами и предлагает комплексное банковское обслуживание, включая операции по вкладам, выпуск карт, денежные переводы, обмен валюты и другие услуги. За один визит в новый офис клиенты могут оформить и получить именную карту с премиальным обслуживанием и повышенным процентом на остаток средств, который будет начисляться ежедневно. Она позволяет льготно снимать наличные в банкоматах по всему миру и бесплатно открывать дополнительные карточные счета.

Клиенты Банка «Фридом Финанс» также могут присоединиться к программе лояльности «CASH BACK акциями». Она позволяет возвращать денежные инвестиции акциями крупнейших компаний. Владелец счета может управлять источниками дополнительного дохода и приумножать кэшбэк за счет роста стоимости «голубых фишек». Вознаграждение начисляется без максимальных ограничений по выплатам. Акции можно обменять по биржевому курсу в любой момент времени, используя интернет-банк или мобильное приложение.

СПРАВКА «КП»

Частный инвестиционный Банк «Фридом Финанс» основан в 1990 году. Входит в международную группу компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.). Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В России сегодня открыты 24 отделения банка. На 1 марта 2020 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 5,6 млрд рублей. Капитал – 645 млн рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 3,5 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц на 1 марта 2020 года равнялся 151,4 млн рублей. Банковский портфель ценных бумаг Банка «Фридом Финанс» составляют облигации федерального займа, а также эмитенты из котировального списка первого уровня Московской биржи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек
Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Пожарные потушили открытый огонь в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club
«Мероприятие удалось на славу Украине»: Захарова осудила нападение на советника СНБО в Киеве
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню
США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке
В Подмосковье тушат крупный пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club
Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР
Суд в США постановил освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из-под стражи
В МИД КНР считают, что коронавирус попал в Китай из США
Американская фондовая биржа закрылась с рекордным за последние 33 года падением
ФИФА из-за коронавируса перенесла отборочные матчи Чемпионата мира – 2022
Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25
Чехия перестала выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
Во Франции из-за коронавируса закроют все школы и университеты
Порошенко в очередной раз вызвали на допрос
Forbes удалил статью о возможном старческом маразме Байдена
В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у россиян
НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавируса