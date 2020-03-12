СК проверяют информацию об избиении в Одинцовском детском саду ребенка, который отказался спать

После публикации "Комсомольской правды" к расследованию дела об избиении 4-летней девочки в одном из подмосковных детских садов подключились следственные органы.

"Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств изложенных в публикации" - сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области

Ранее KP.RU сообщал о том, что 14 февраля в детском саду подмосковного Одинцово воспитательница нанесла 4-летней девочке ссадины и царапины за отказ ложиться спать.

Как рассказала 4-летняя Ксюша родителям, воспитательница Татьяна Николаевна* с силой схватила ее за руку, стала таскать и трясти ребенка из стороны в сторону, после чего сильно ударила.

По последней информации, после инцидента воспитателя не отстранили от работы с детьми. Татьяна Николаевна так и продолжает работать в детском саду, а заведующая заведением просто разводит руками, предлагая родителям избитой девочки перейти в другую группу. Полиция тоже не торопится разбираться в этом деле, предлагая родителям уладить конфликт с воспитателем полюбовно.