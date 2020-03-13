2020-03-12T19:02:19+03:00
Общество

Школьники Забайкалья ходят в походы и снимают видеоблоги про родной край

Проект учит подростков, как гаджеты использовать во благо
Наталия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Педагоги проводят со школьниками всего края занятия по геологии, географии - и тут же помогают применить их на практике, в походах.Педагоги проводят со школьниками всего края занятия по геологии, географии - и тут же помогают применить их на практике, в походах.
Изменить размер текста:

Арина Цудилло пока учится в 8 классе, но у нее с детства есть четкая цель. Девушка мечтает поступить в военную академию связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного. И не смотрите, что девчонка - зато какая! Много ли девчонок в ее возрасте могут сориентироваться в забайкальской тайге и пройти с походами по сопкам?

Приблизиться к заветной мечте Арине помог проект "Эстафета школьных экспедиций". Его придумали забайкальские преподаватели и инструктора детско-юношеского туризма и поддержал Фонд президентских грантов. Педагоги проводят со школьниками всего края занятия по геологии, географии - и тут же помогают применить их на практике, в походах. Заодно ребята учатся грамотно рассказывать о том, что их увлекает, готовить презентации, видео.

В походах ребята активно используют гаджеты: снимают видеоблоги, учатся навигации Фото: Предоставлено организаторами

В походах ребята активно используют гаджеты: снимают видеоблоги, учатся навигации Фото: Предоставлено организаторами

- Сейчас часто говорят о том, что современное молодое поколение - цифровое, им не интересно все, что вокруг, главное - гаджеты, игры. Это неправда, - говорит руководитель проекта Ольга Кузикова. - Дети как любили открывать мир - так и любят сейчас. Они любят путешествовать, удивляться, пробовать все своими руками… Просто сегодня они научились свои чувства перекладывать на цифру. А наш проект учит их, как гаджеты использовать во благо. Не просто постить фото в Инстаграм, а убеждать людей сохранять природу, историю, культуру. Мы учим ребят видеть красоту своей родины, гордиться ей - и делиться этим с окружающим.

Dидео на конкурс "Видеобатл 10 фактов" от команды "Дети солнца", сборная Забайкальского детско-юношеского центра, город Чита..

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Арина Цудилло, ученица 8 класса, участница проекта "Эстафета школьных экспедиций"

Арина Цудилло

Арина Цудилло

- В первый день обучающей площадки на Титовской сопке мы изучали геологию, забайкаловедение, навигацию, картографию, сварили вкусный обед на костре, играли…Нашей команде "Дети солнца" удалось рассмотреть удивительную коллекцию минералов. Второй день мы провели в походе в районе скал Сухотино. Забайкальцы называют это место “музеем под открытым небом”. Мы видели, где находилась стоянка древнего человека, видели вулканическую пемзу. Следующий этап проходил в поселке Карымское. В первый день - обучение: краеведение, картография, геология, навигация. Во второй день сходили в поход - изучали карымские сопки, дышали необыкновенным, чистым воздухом. Впечатлений очень много!

Софья Круглова, ученица 8 класса, участница проекта "Эстафета школьных экспедиций"

Софья Круглова

Софья Круглова

В ходе проекта мы узнали о новых местах и их природных достопримечательностях. Мы работали с профессионалами в различных направлениях, таких как: география, геология, забайколоведенье, ориентирование и тому подобное. Увлекательные рассказы очень занимали всех - это новые знания, которые до этого, в какой-то степени, были не доступны нам.

Мне больше всего была интересна площадка на Титовской сопке - она проходила в знакомой для меня местности - в Чите. И я могла помогать организаторам проводить это мероприятие и делиться своими знаниями с новичками и приезжими ребятами. Но не меньше мне понравилась площадка в Карымском.

На занятиях мы использовали приложение для построения маршрутов. Это удобно и очень интересно: в итоге, при переносе данных на компьютер можно создать свою карту с уже проложенным маршрутом.

КСТАТИ

Чтобы всегда быть в курсе новых грантов, бесплатных обучающих мероприятий фонда для заявителей, и знакомиться с опытом уже поддержанных проектов, подпишитесь на Фонд президентских грантов в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“История про жизнь равных”: Как “Дом удивительных людей” в Нижнем Новгороде дарит взрослым с инвалидностью друзей - и шанс на счастливое будущее
Молодые люди и подростки творят в мастерских, учатся жить самостоятельно, занимаются с психологами, общаются друг с другом и волонтерами
Новости 24
Трамп и Трюдо по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1318 человек
Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Пожарные потушили открытый огонь в подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club
«Мероприятие удалось на славу Украине»: Захарова осудила нападение на советника СНБО в Киеве
Японская биржа открылась провалом на 8,5%
В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню
США нанесли удары по пяти складам с оружием в Ираке
В Подмосковье тушат крупный пожар в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club
Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР
Суд в США постановил освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из-под стражи
В МИД КНР считают, что коронавирус попал в Китай из США
Американская фондовая биржа закрылась с рекордным за последние 33 года падением
ФИФА из-за коронавируса перенесла отборочные матчи Чемпионата мира – 2022
Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25
Чехия перестала выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
Во Франции из-за коронавируса закроют все школы и университеты
Порошенко в очередной раз вызвали на допрос
Forbes удалил статью о возможном старческом маразме Байдена
В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у россиян
НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавируса