Школьники Забайкалья ходят в походы и снимают видеоблоги про родной край

Арина Цудилло пока учится в 8 классе, но у нее с детства есть четкая цель. Девушка мечтает поступить в военную академию связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного. И не смотрите, что девчонка - зато какая! Много ли девчонок в ее возрасте могут сориентироваться в забайкальской тайге и пройти с походами по сопкам?

Приблизиться к заветной мечте Арине помог проект "Эстафета школьных экспедиций". Его придумали забайкальские преподаватели и инструктора детско-юношеского туризма и поддержал Фонд президентских грантов. Педагоги проводят со школьниками всего края занятия по геологии, географии - и тут же помогают применить их на практике, в походах. Заодно ребята учатся грамотно рассказывать о том, что их увлекает, готовить презентации, видео.

В походах ребята активно используют гаджеты: снимают видеоблоги, учатся навигации Фото: Предоставлено организаторами

- Сейчас часто говорят о том, что современное молодое поколение - цифровое, им не интересно все, что вокруг, главное - гаджеты, игры. Это неправда, - говорит руководитель проекта Ольга Кузикова. - Дети как любили открывать мир - так и любят сейчас. Они любят путешествовать, удивляться, пробовать все своими руками… Просто сегодня они научились свои чувства перекладывать на цифру. А наш проект учит их, как гаджеты использовать во благо. Не просто постить фото в Инстаграм, а убеждать людей сохранять природу, историю, культуру. Мы учим ребят видеть красоту своей родины, гордиться ей - и делиться этим с окружающим.

Dидео на конкурс "Видеобатл 10 фактов" от команды "Дети солнца", сборная Забайкальского детско-юношеского центра, город Чита..

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Арина Цудилло, ученица 8 класса, участница проекта "Эстафета школьных экспедиций"

Арина Цудилло

- В первый день обучающей площадки на Титовской сопке мы изучали геологию, забайкаловедение, навигацию, картографию, сварили вкусный обед на костре, играли…Нашей команде "Дети солнца" удалось рассмотреть удивительную коллекцию минералов. Второй день мы провели в походе в районе скал Сухотино. Забайкальцы называют это место “музеем под открытым небом”. Мы видели, где находилась стоянка древнего человека, видели вулканическую пемзу. Следующий этап проходил в поселке Карымское. В первый день - обучение: краеведение, картография, геология, навигация. Во второй день сходили в поход - изучали карымские сопки, дышали необыкновенным, чистым воздухом. Впечатлений очень много!

Софья Круглова, ученица 8 класса, участница проекта "Эстафета школьных экспедиций"

Софья Круглова

В ходе проекта мы узнали о новых местах и их природных достопримечательностях. Мы работали с профессионалами в различных направлениях, таких как: география, геология, забайколоведенье, ориентирование и тому подобное. Увлекательные рассказы очень занимали всех - это новые знания, которые до этого, в какой-то степени, были не доступны нам.

Мне больше всего была интересна площадка на Титовской сопке - она проходила в знакомой для меня местности - в Чите. И я могла помогать организаторам проводить это мероприятие и делиться своими знаниями с новичками и приезжими ребятами. Но не меньше мне понравилась площадка в Карымском.

На занятиях мы использовали приложение для построения маршрутов. Это удобно и очень интересно: в итоге, при переносе данных на компьютер можно создать свою карту с уже проложенным маршрутом.

КСТАТИ

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