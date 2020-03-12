2020-03-12T18:32:47+03:00
Спорт

Российскую легкую атлетику «прощают» за 10 млн долларов

На ВФЛА наложили унизительный и крупный штраф. За эти деньги на Олимпиаде разрешат выступить десяти российским атлетам под нейтральным флагом
Константин ИВАНОВ
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На токийской Олимпиаде разрешат выступить десяти российским легкоатлетамНа токийской Олимпиаде разрешат выступить десяти российским легкоатлетамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (WA) выписала России штраф в 10 млн долларов за нарушение антидопинговых правил. Похоже, это цена за то, чтобы российским легкоатлетам вернули право выступать хотя бы под нейтральным флагом. WA объявила, что на крупнейших международных турнирах, таких как Олимпиада, чемпионаты мира и чемпионаты Европы, смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов.

Возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в мировой спорт — первое, чем занялся новый министр спорта Олег Матыцин. К тому времени российские легкоатлеты уже несколько лет выступали под нейтральным флагом, а прежнее руководство ВФЛА продолжало конфликтовать со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.

Ссорились по поводу «дела Лысенко». Общий его смысл прост: наш прыгун пропустил в очередной раз допинг-тест, и представил поддельную справку. WA было уверено, что эту справку ему помогло оформить руководство ВФЛА. Российским легкоатлетам запретили выступать даже под нейтральным флагом. И все шло к тому, что нашу федерацию окончательно бы исключили отовсюду.

Министр спорта Олег Матыцин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Министр спорта Олег Матыцин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Матыцин сыграл на опережение — Минспорта само лишило ВФЛА аккредитации, зачистило его прежнее руководство и добилось, чтобы в кратчайшие сроки были проведены выборы новых боссов, незамешанных в скандалах.

Обновленное ВФЛА тут же покаялась в прежних грехах, и стало ждать реакции мирового сообщества. Казалось бы такие шаги навстречу должны были смягчить Всемирную легкоатлетическую ассоциацию. Но 10 млн долларов штрафа за то, что признали сами вину, не пошли в суд, и значительно упростили дело, как-то выглядят неадекватно жестоким наказанием.

Из 10 млн долларов до 1 июля 2020 года надо заплатить половину. Вторые 5 млн — в течении двух лет, и это называется «условным наказанием». Но по сути оно превращается в постоянную угрозу. Эти 5 млн можно вроде не отдавать «при условии что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав». Так сказано в обращении президента Всемирной легкоатлетической ассоциации Руне Андерсена.

Что значит «прогрессировать в вопросе восстановления своих прав» — пока непонятно. Возможно, это означает, что надо брать на себя все требования ассоциации, какими бы неприемлемыми они не были. И теперь ВФЛА в сложном положении: заплатить требуемые миллионы — загнать себя в еще более жесткие условия. Не заплатить — значит похоронить целый вид спорта, потому что тогда у российских атлетов отнимут даже нейтральный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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