2020-03-12T18:42:03+03:00
Спорт

17 марта УЕФА обсудит возможный перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Пока отменены европейские юниорские соревнования
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Ожидается, что решение о переносе турнира будет обнародовано 17 марта.Ожидается, что решение о переносе турнира будет обнародовано 17 марта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский футбольный союз созывает на 17 марта общее собрание представителей всех входящих в УЕФА стран и лиг. На нем будет принято решение, что делать с европейским футболом из-за коронавируса. Ожидается, что в этот день будет обнародовано решение о переносе Евро-2020 на лето 2021-го года.

УЕФА отменил юношеские турниры

В пользу столь кардинального решения говорят те меры, которые уже предпринял УЕФА. Там отменили все турниры для юношеских сборных. С учетом того, что многие матчи клубных турниров - Лиги Европы или Лиги чемпионов — сорваны или проводятся при пустых трибунах, следующим шагом должна стать заморозка и этих турниров.

То же самое уже некоторые многие национальные лиги, такие как итальянская Серия А, приостановившая свой чемпионат до 3 апреля. Другие лиги близки к принятию таких же решений. Во всех этих странах считают, что в середине апреля они смогут возобновить свои чемпионаты. Но есть одна большая проблема — плотность календаря.

Крупнейшие спортивные турниры по всему миру отменяются или переносятся из-за коронавируса. Фото: REUTERS

Крупнейшие спортивные турниры по всему миру отменяются или переносятся из-за коронавируса.Фото: REUTERS

Очень плотный календарь

Согласно расписанию УЕФА к 30 мая должны закончится все национальные турниры, а так же Лига чемпионов и Лига Европы. А уже 12 июня должен стартовать Евро-2020. Но если национальные лиги сдвинуть на месяц, то для Чемпионата Европы просто не останется времени. Вряд ли его старт можно подвинуть на середину июля, а финал — на середину августа.

Два плохих варианта

Так что 17 марта УЕФА, видимо, будет делать выбор: чем пожертвовать — клубными турнирами, которые будут прерваны и не доиграны, или Евро-2020 для сборных? И пока самым очевидным решением видится перенос Чемпионата Европы на 2021 год. У такого варианта тоже полно недостатков. УЕФА наверняка лишится части прибыли, нарушится ритмичность календаря, будут проблемы у 12 городов-организаторов Евро-2020 (ну или Евро-2021).

Но, кажется другого выбора у УЕФА нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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