2020-03-12T19:22:17+03:00
Общество

Эдгард Запашный: Кто-то знает, что последнего белого жирафа сегодня убили в Кении?

Гендиректор Большого Московского госцирка прокомментировал для «КП» поправки в Конституцию, которые касаются защиты окружающей среды
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.Руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

- В 114-ю статью Конституции предлагается внести пункт, который обязывает правительство создавать условия для развития экологического образования и воспитания экологической культуры.

- Экологическое образование — эта статья обязана быть эффективной. Человечество движется (в чем-то вынужденно) к соблюдению правильного отношения к окружающей среде.

- Но экологи, «зеленые» и так много лет уже на коне — в том числе и в нашей стране, разве нет?

- До сих пор это во многом оставалось только на словах. Многие воспринимают экологические проблемы лишь как популярную тему для разговоров. Но не как свою прямую обязанность. Конституция закрепит эту обязанность государственных институтов. Мы должны переломить равнодушие к природе.

- Эдгард, ну какое равнодушие?

- Ну вот сегодня в Кении убили последнего белого жирафа. Их в мире вообще оставалось три таких жирафа-альбиноса. Что это для меня? Это большая потеря.

- Но эта информация точно не в топе новостей...

- Мы часто не информированы или информированы плохо, сколько тех или иных редких животных существует, что с ним творится. Информация нередко идет мимо нас. А если бы широкая общественность вовремя получила информацию — мы бы реагировали.

- Реагировали как?

- Заставляли ответственных людей предпринимать действия реальные. Вот зоозащитники в ведущих странах мира собирают огромные деньги и давят на свои правительства - но они, эти защитники, не держат ту же безопасность редких животных под контролем. Если бы держали - то этих последних белых жирафов изъяли бы из природы и поместили, для их спасения, в искусственные условия. А не подвергали опасности истребления.

- То есть пункт об экообразовании и экозащите в основном законе Российской федерации нужен?

- Введение подобного пункта в конституцию приведет к тому, что это станет прямой обязанностью государства - следить за соблюдением экологических норм. Я сторонник того, чтобы люди получали правдивую информацию. А мы дезинформацией множим негатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24