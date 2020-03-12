Эдгард Запашный: Кто-то знает, что последнего белого жирафа сегодня убили в Кении?

- В 114-ю статью Конституции предлагается внести пункт, который обязывает правительство создавать условия для развития экологического образования и воспитания экологической культуры.

- Экологическое образование — эта статья обязана быть эффективной. Человечество движется (в чем-то вынужденно) к соблюдению правильного отношения к окружающей среде.

- Но экологи, «зеленые» и так много лет уже на коне — в том числе и в нашей стране, разве нет?

- До сих пор это во многом оставалось только на словах. Многие воспринимают экологические проблемы лишь как популярную тему для разговоров. Но не как свою прямую обязанность. Конституция закрепит эту обязанность государственных институтов. Мы должны переломить равнодушие к природе.

- Эдгард, ну какое равнодушие?

- Ну вот сегодня в Кении убили последнего белого жирафа. Их в мире вообще оставалось три таких жирафа-альбиноса. Что это для меня? Это большая потеря.

- Но эта информация точно не в топе новостей...

- Мы часто не информированы или информированы плохо, сколько тех или иных редких животных существует, что с ним творится. Информация нередко идет мимо нас. А если бы широкая общественность вовремя получила информацию — мы бы реагировали.

- Реагировали как?

- Заставляли ответственных людей предпринимать действия реальные. Вот зоозащитники в ведущих странах мира собирают огромные деньги и давят на свои правительства - но они, эти защитники, не держат ту же безопасность редких животных под контролем. Если бы держали - то этих последних белых жирафов изъяли бы из природы и поместили, для их спасения, в искусственные условия. А не подвергали опасности истребления.

- То есть пункт об экообразовании и экозащите в основном законе Российской федерации нужен?

- Введение подобного пункта в конституцию приведет к тому, что это станет прямой обязанностью государства - следить за соблюдением экологических норм. Я сторонник того, чтобы люди получали правдивую информацию. А мы дезинформацией множим негатив.