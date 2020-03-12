Сдай батарейку - получи яблоко: В России пройдет эко-акция

Сдай батарейку - получи яблоко: акция по утилизации вредных отходов под таким девизом стартует в России.

Почему это важно? Только задумайтесь. Среднестатистическая российская семья использует до 1,5 кг батареек в год. Всего в России ежегодно выбрасывают около 20 тысяч тонн батареек, перерабатывается всего 1,7% из них. Перемешиваясь на свалках с другим мусором, батарейки делают токсичными все отходы. Каждая батарейка, выкинутая на свалку, заражает 20 квадратных метров земли и 400 литров воды.

Март - Яблоко за батарейку.DaDobro активно поддерживает экологические инициативы и акцентирует внимание на глобальной проблеме правильной утилизации опасных для природы отходов.

Привить себе полезную привычку сдавать батарейки на переработку можно на задорной весенней акции. С 20 марта ее запускает движение «ДаДобро» в 55 городах страны.

Принять участие в ней может любая компания или офис. Их сотрудники смогут сдать батарейки на утилизацию и получить взамен яблоки – полезную награду за экологическую сознательность. Старые батарейки при этом получат новую жизнь – из них сделают вилки, карандаши и даже музыкальные инструменты.

- В 2018 году Счетная палата проводила опрос россиян, и оказалось, что 40% опрошенных не знают, куда сдавать батарейки в своем регионе, - говорит Оксана Богданова, президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро». - Мы хотим рассказать сотрудникам компаний-партнеров, что значит перечеркнутый значок урны на батарейке, что случится, если элементы питания попадут на свалку и как это влияет на нашу повседневную жизнь. Мы надеемся, что компании начнут проводить подобные акции у себя каждый месяц − ведь так легко в игровой форме поощрить сотрудников собирать батарейки, раздельно утилизировать мусор, экономить бумагу, воду и электричество

К акции в этом году уже готовы присоединиться более 100 компаний по всей стране. В Москве волонтеры установили 8 боксов, каждый вмещает 600 пальчиковых батареек.

Сотрудники смогут сдать батарейки на утилизацию и получить взамен яблоки – полезную награду за экологическую сознательность

Все собранные отходы отправят в Челябинск на завод «Мегаполисресурс», где смогут переработать 94,5% каждой батарейки.

- Хотя в России сейчас уже более 3000 постоянных пунктов, куда можно принести севшие элементы питания, этого ещё недостаточно, чтобы каждый житель России смог сдавать батарейки в шаговой доступности. Наши совместные с «ДаДобро» проекты, подобные акции «Яблоко за батарейку», в игровой форме объясняют людям, почему важно утилизировать опасные отходы и, например, сдавать на переработку вторсырьё - это путь к осознанному потреблению, ответственному отношению к исчерпываемым ресурсам нашей планеты, - говорит Владимир Мацюк, генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Для этого достаточно поставить специальный бокс для сбора от #ДаДобро в своем офисе. Все технические вопросы, логистику, сбор и пересылку батареек Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» берет на себя.

В этот раз в связи с эпидемиологической обстановкой открытых точек в городах не будет, но любая компания может написать на почту help@dadobro.com или позвонить в офис +7(495)665-10-17 и установить у себя в офисе бокс для сбора батареек среди сотрудников.

По организационным вопросам: +7 (961) 737-76-40 Александра Феоктистова, координатор «ДаДобро»

Города-участники:

Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Выборг, Новозыбков, Краснодар, Амурск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Великий Новгород, Иваново, Псков, Новороссийск, Курган, Волгоград, Кемерово, Кострома, Реутов, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Петрозаводск, Казань, Саратов, Тула, Ульяновск, Челябинск, Пермь, Красноярск, Благовещенск, Белгород, Астрахань, Брянск, Владимир, Иркутск, Нальчик, Киров, Курск, Омск, Оренбург, Орел, Владивосток, Уфа, Саранск, Рязань, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Чебоксары, Ярославль, Пенза, Нязепетровск, Геленджик.