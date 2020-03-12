Подарок к 90-летию: Неравнодушный уралец сделал бесплатный ремонт труженице тыла

— Ой, утонешь! Такой мягкий! — Галина Александровна садится на новый диван. В комнате очень уютно. Новые шторы, красивые обои и мебель. — Не могу нарадоваться такому прекрасному ремонту и всей обстановке. Такая темень была, а сейчас так светло!

Галина Сухоносова из Екатеринбурга – труженик тыла, её детство пришлось как раз на войну. С 3 по 5 класс вместо уроков Галя таскала кирпичи на завод «Большевик» (ныне «Уралхиммаш»), копала картошку и целый месяц спала в холодной церкви без дверей. После войны работала на насосном заводе, трудовая заполнена благодарностями. Получила квартиру – не новую, но с ремонтом. Так и прожила в ней всю жизнь. Со временем вся внутренняя отделка комнат обветшала, а денег на ремонт и новую мебель не было. И вот в жизни Галины Александровны появился Антон — без лишних слов взялся за дело и недавно доделал ремонт в последней комнате. Как раз к юбилею бабушки — 15 марта Галина Александровна отметит 90-летие.

— День рождения Галина Александровна никогда не отмечала, — рассказывает порталу «Открытые НКО» Антон Савчук, — не было денег. Поэтому мы решили сделать ей подарок в виде ремонта. В августе мы отделали одну из комнат, а в октябре — кухню, она стала особой гордостью труженицы тыла. Сейчас доделали вторую комнату и коридор. Старую мебель мы выбросили, кроме одного шкафа – его она трогать запретила. Купили новую мебель: диван, стенку, шкаф-купе в коридор и многое другое. Поменяли обои, положили ламинат, натянули потолки. А еще подарили подушку, одеяло и плед. Видели бы вы, как она радовалась! Ветеранов с каждым днём становится всё меньше, и нам нужно делать что-то большее, нежели просто надевать ленточку на 9 мая. Тем самым мы будем подавать пример молодёжи.

86sava Пока делается ремонт Галине Александровне, предлагаю вспомнить как мы делали ей кухню, которая в дальнейшем стала её гордостью.

РЕМОНТ НА СВОИ ДЕНЬГИ

Ремонт в квартире Галины Александровны – это уже десятая работа уральца. Свой благотворительный проект «Бесплатный ремонт» Антон Савчук запустил два года назад. Он много лет занимается строительством и в какой-то момент понял, что хочет быть полезным. Решил создать что-то наподобие «Квартирного вопроса», но для обычных людей – в частности, для ветеранов и инвалидов.

— Когда я видел, как депутаты ходят по квартирам и дарят ветеранам кружки и продуктовые наборы, сразу обращал внимание на ремонт – это профессиональное. Тогда и решил начать это дело. Копил деньги, ведь, согласитесь, нельзя зайти с каким-то проектом, сделать 1-2 ремонта и уйти – это стыдно. С годами меняется мышление и жизненные ценности, поэтому на многие вещи смотришь уже под другим углом. Многие ветераны и инвалиды редко выходят на улицу, и мне будет приятно, если они станут немного счастливее благодаря мне. Нужно понимать, что мы не снимаем передачу «Квартирный вопрос», не обладаем таким бюджетом (например, на ремонт Галины Сухоносовой потратили больше 100 тысяч рублей, — прим. авт.), но сделать косметический ремонт: натянуть потолки, положить ламинат, поклеить обои – вполне по силам.

Ремонт на кухне и в одной из комнат Галины Александровны. Фото: Антон Савчук.

ЗАКРЫТЬ ПРОЕКТ – ЗНАЧИТ ЛИШИТЬ СЕБЯ МЕЧТЫ

Когда Антон только начал переделки, он рассчитывал, что проект наберет подписчиков и будет работать за счёт рекламы, но воплотить этот замысел в реальность оказалось довольно трудно. Сейчас «Бесплатный ремонт» существует за счёт личных средств Антона и немногочисленных перечислений от неравнодушных людей. Среди них, кстати, оказались не только граждане России, но и жители США, Канады, Мексики и некоторых европейских стран.

— Переводы – это больше, чем красивые слова в комментариях, — продолжает рассказывать Антон. — В нашем случае это как глоток воздуха. Только благодаря ветеранам мы живы, и не надо про это забывать. Честно говоря, я задумывался о закрытии проекта, но это значит лишить себя мечты, и сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, мы продолжим развиваться и сделаем ещё много хорошего, главное – в это верить. Глаза горят от проделанной работы, а это уже залог успеха. Хотелось бы помогать обустраивать свой угол хотя бы одному человеку в 1-2 месяца, но нужно трезво оценивать свои возможности. Надеюсь, со временем какие-то люди придут мне на помощь как морально, так и материально, и мы сможем помогать не только инвалидам, но и людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Автор проекта «Бесплатный ремонт» Антон Савчук.

КОМУ ПОМОЧЬ?

Своих потенциальных благополучателей Антон находит через общественные организации. Мужчина не скрывает, что поначалу многие крутили пальцем у виска или думали, что он — мошенник, но постепенно недоверие прошло. В итоге с 2018 года Антон сделал ремонт 10 ветеранам, и все это – за свой счет.

Сейчас в списке тех, кому необходимо «обновить» жилье — два человека. Это ветеран Великой Отечественной войны и бывшая узница концлагеря. Начать переделку Антон планирует через 2-3 недели.

Автор проекта «Бесплатный ремонт» очень надеется, что этот список ему удастся увеличить, чтобы осчастливить еще большее количество пожилых людей. Узнать, как можно поддержать проект и присоединиться к нему можно на его странице в Instagram.

Еще больше добрых новостей - на портале Открытые НКО