В «Единой России» отметили социальный характер поправок к Конституциии

Стало известно о том, что Совфед принял окончательную форму корректив в российскую конституцию. О том, что теперь решение зависит от референдума 22 апреля, напомнил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Что касается самих корректив, то в их формировании участвовали как президент страны Владимир Путин, так и члены партии «Единая Россия», сообщил сайт партии.

По словам Турчака, эти изменения являются социально направленными, так как детей переводят в статус ключевого приоритета государственной политики, а правительство станет гарантом защиты семьи.

Как сообщает официальный портал «Единой России», изменения закрепят индексирование различных социальных выплат и льгот, а также права граждан на медпомощь вне зависимости от места жительства. Кроме того, планируется закрепление минимального размера оплаты труда на уровне размера прожиточного минимума.

Турчак особо отметил детальную проработку социальных гарантий в основной закон.

Как известно, поправки касаются 22 глав конституции.

Ранее Путин внес в Госдуму проект изменений в основной закон. В третьем окончательном чтении 11 марта депутаты проголосовали в пользу законопроекта. Совфед также поддержал эти изменения.

Российские граждане смогут проголосовать по вопросу этих изменений 22 апреля.