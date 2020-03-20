Почему болеют дети?

- Чем детский иммунитет отличается от взрослого?

- Под термином «иммунитет» (от лат. immunitas - освобождение, избавление от чего-либо) понимают способ защиты организма от чужеродных веществ - вирусов, бактерий, грибков. Сейчас - век именно вирусных инфекций, - объясняет доктор.

В детском возрасте частые случаи заражения ОРВИ обусловлены особенностями иммунной системы ребенка. В определенные возрастные периоды, а именно в первые 4 недели жизни, 3 - 6 месяцев, 2-й год, 6 - 7-й год и в подростковом периоде, организм ребенка наиболее восприимчив к вирусам. Более легкое проникновение инфекционных агентов через «входные ворота» инфекции, то есть в слизистые оболочки, является следствием снижения барьерных функций иммунитета детей.

Но есть ряд факторов, которые негативно влияют на иммунитет как детей, так и взрослых. Это курение (в т.ч. пассивное), стресс, хронические заболевания, различные инфекции, гиповитаминоз, проблемы экологии, антибиотики и т.д.

- Можно ли сравнивать иммунитет ребенка и пожилого человека?

- Иммунитет ребенка и пожилого человека имеет ряд похожих характеристик, но механизмы их возникновения разные. В 1969 году Уорфордом была сформулирована иммунологическая теория старения, согласно которой наступление старости является генетически запрограммированным для каждого человека. Нарушение функций тимуса считается одной из основных причин развития аутоиммунных процессов и болезней старости. Поэтому лица старше 60 лет также сильно восприимчивы к любым инфекционным заболеваниям.

О лечении и профилактике заражения

- Что делать, если кто-то заболел в классе? Надо ли ребенку объяснять правила поведения?

- Ребенку необходимо объяснить элементарные правила поведения, чтобы снизить вероятность заражения вирусной инфекцией. Проговорить с ним важность мытья рук с мылом, дать в школу средства для дезинфекции рук или влажные гигиенические салфетки, попросить не прикасаться руками ко рту, глазам и носу.

Как правило, в период повышенной заболеваемости острыми вирусными инфекциями в детских учреждениях чаще проветривают класс - о чем тоже можно сообщить ребенку.

- Если ребенок все-таки заразился?

- Необходимо оставить дома и вызвать врача. Лечение должно проводиться под контролем медика. И здесь важны как немедикаментозные (режим, в том числе гигиенические мероприятия, диета, санация носовых ходов), так и медикаментозные методы. Для лечения ОРВИ используются иммунотропные препараты широкого спектра противовирусного действия, например, Эргоферон и другие. Но нужно помнить, что даже хорошо изученные средства имеют противопоказания.

Желательно ребенку выделить отдельную комнату в доме и ограничить контакт с домочадцами. Ухаживать за больным должен только один член семьи.

- Как вести себя остальным домашним, чтобы не заразиться? Кварцевые лампы и антисептики помогут?

- Важно соблюдать все те же элементарные гигиенические правила: регулярно мойте руки с мылом или используйте средства для дезинфекции рук, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто проветривайте помещение. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской как больному ребенку, так и себе. Подойдут также и подручные средства барьерной защиты - платок, шарф и др.

Кварцевание является эффективным средством защиты от респираторных вирусов. Проводите обеззараживание воздуха и поверхностей минимум раз в неделю. При этом важно помнить, что перед включением приборов с открытой лампой необходимо освободить комнату от людей, животных и растений, это поможет защитить кожу и глаза от УФ-излучения и поможет избежать ожогов роговицы глаз и кожи лица! Но правильнее использовать модификации данных приборов, разрешенные к применению во время нахождения в помещении людей (лампы закрытого типа).

КСТАТИ

Когда объявляют карантин?

По правилам класс закрывают на карантин, если в нем болеют более 20% учеников, а школу - если общее количество заболевших превышает 30%.