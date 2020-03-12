2020-03-12T21:10:25+03:00
Политика

НАТО на карантине - коронавирус отменил «войну с Россией»

Генералы и солдаты Североатлантического блока с поля боя отправляются в карантин
Виктор БАРАНЕЦ
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Латвийские военнослужащие во время учений, март 2020 года.Латвийские военнослужащие во время учений, март 2020 года.Фото: REUTERS
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В маленькой и тихой Норвегии раз в два года НАТО проводит зимние учения «Холодный ответ». И каждый раз в качестве «вероятного противника» на таких маневрах подразумевают, конечно, Россию. Этого от норвегов требует штаб НАТО. Вот и в эти мартовские дни по легенде учений на миролюбивую Норвегию почему-то должен был навалиться грозный «русский медведь».

Но вместо отражения атаки скандинавам внезапно поступил приказ руководителя учений генерал-лейтенанта Руне Якобсена - убраться с поля боя. Противником оказался враг пострашнее России. Коронавирус! Прибывшие на учения офицеры и солдаты попали в карантин во главе с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном. В этой стране зафиксировано уже более 500 случаев заражения. И распространение заразы продолжается. В том числе и в армейских рядах. Уже более 1,3 тысяч вояк, которые собирались участвовать в «боях с Россией», оказались на больничной койке - в карантине. А 15 тысяч служивых из других стран НАТО – США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании (а также из двух «нейтральных» – Швеции и Финляндии) быстро унесли ноги из Норвегии.

Уже официально объявлено, что несколько генералов стран НАТО подхватили вирус. Зараженными Covid-19 оказались несколько министров обороны Североатлантического блока и высокопоставленных военачальников. Все они, кстати, участвовали в планировании еще одних учений - крупнейших в Европе маневров НАТО «Defender Europe-20». И, естественно, опять против России. 6 марта в немецком Висбадене состоялась конференция по подготовке этих учений. В ней участвовали 24 человека из высшего командования армий НАТО. Уже появилась информация, что многие из них заражены. В их числе - командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика и начальник генштаба Италии генерал Сальваторе Фарина.

Любопытно, что «Defender Europe-20» должны участвовать более 20 тысяч военнослужащих США. Большинство из них уже в Европе. И пока неизвестно сколько подхватило заразу и где будут лечиться. Президент США Дональд Трамп «закрыл» контакты своей страны с коронавирусной Европой. Интересно, а своим солдатам вернуться домой он разрешит?

ИСТОЧНИК KP.RU

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