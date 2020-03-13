Киркоров летает на курице, а Шнуров копирует Шэрон Стоун: кто из российских звезд засветился в глупой рекламе

Творчество - это, конечно, хорошо, но иногда гонорары за концерты могут быть в разы меньше одного жирного рекламного контракта. Так что не торопитесь кричать «Докатились!», видя, как любимый артист ползает на коленях перед неизвестной кошачьей мордой. Скорее всего, знаменитость получила за это десятки миллионов рублей.

И все же реклама рекламе рознь. Представляем сюжеты самых странных рекламных роликов, в которых известные личности не постеснялись сняться.

Шнуров копирует Шэрон Стоун

«Новый образ? Килт? - спрашивают на рекламном допросе лидера «Ленинграда», который сидит на стуле в клетчатой юбке и пиджаке с бабочкой. - А почему не в мини?» В ответ Шнур называет чудодейственный препарат, якобы повышающий его потенцию, перекладывает ногу на ногу а-ля Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» и резюмирует: «В мини не укладывается». Спешим успокоить фанаток: в сети имеются фото голого Шнурова и, судя по ним, все, на что намекают в данной рекламе, - чистая фантазия.

Шнуров копирует Шэрон СтоунФото: YouTube

Сергей Шнуров в рекламе Аликапс.

Сергей Жуков продает машины в теле коровы

Лидер группы «Руки Вверх!» согласился рекламировать сервис по продаже машин, авторы которого постарались на славу. Сюжет ролика в том, что Сергей переезжает из человека в человека, меняя внешность. И призывает окружающих продавать машины. В результате лицо Жукова оказывается неуклюже приклеенным то к туловищу доярки, то байкера, то блондинки, то балеруна - даже без суриката не обошлось. Судя по всему, по задумке, зритель должен смеяться, но ничего, кроме оторопи и чувства неловкости за артиста, все это не вызывает.

Сергей Жуков продает машины в теле коровы.Фото: YouTube

И не только.Фото: YouTube

А я продал машину в Карпрайс - Сергей Жуков.

Киркоров летает на курице, Басков - на рыбе

Филипп Киркоров с другом Николаем Басковым увлеченно продвигают корм для кошек, который продается в магазинах экономкласса.

В ролике артисты предлагают нарисованному коту этот корм из пакетика, после чего Филипп летит на курице, а Николай - на рыбе (подразумевается, что это два вида данного корма). «Нам сегодня не до сна, боремся за любовь кота, ведь один он, а нас - два», - поет Киркоров на мотив своего хита «Ибица». Получается, они с Басковым живут в одной квартире? Слишком много вопросов, и прежде всего к авторам этого «креативного» опуса.

Киркоров летает на курице, Басков - на рыбеФото: YouTube

Николай Басков и Филипп Киркоров в рекламе корма Феликс .

«Уральский пельмень» читает стихи продуктам

Самый народный из «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов взялся продвигать сеть магазинов экономкласса. Ходит такой с тележкой по магазину и ведет стихотворную беседу с продуктами: «Греча! Греча!» Находит и радуется: «Какая встреча!» Свежо? Креативно? А вот еще суперрифма: «Сахарок? А у меня есть чаек. Скоротаем вечерок!» Ну и лучшее: «Яйца! Ну хватит стесняться! Ведь если застеснялся, можно не реализоваться». После каждой уморительной реплики Соколова раздается закадровый смех в духе сериала «Воронины» - видимо, для закрепления юмористического эффекта.

Cтихи продуктам в исполнении Дмитрия Соколова.Фото: YouTube

Дмитрий Соколов в рекламе Пятерочка.

Плющенко раскрывает тайны чемпионов

Самая известная реклама с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию предлагает нам покупать популярные леденцы на палочки. Начинается ролик вопросом: «А вы знали, что сосут чемпионы?» Ответ звучит под нарезку виртуозных номеров в исполнении фигуриста: «Для концентрации я сосу (дальше следует название бренда) перед каждым выступлением». По понятным причинам (уж очень двусмысленно звучит слоган «Что сосут чемпионы?») ролик стал чуть ли не самым популярным запросом в интернете, связанным с фигуристом. Сам Евгений комментирует его так: «Это был мой первый контракт. Для меня было важно, чтобы у меня был личный спонсор. А так как я сладкоежка, был не против».

Плющенко раскрывает тайны чемпионов.Фото: YouTube