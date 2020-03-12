2020-03-12T21:32:10+03:00
Экономика

Страсти вокруг упаковки: судьбой отходов займется рабочая группа

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила открыто обсудить концепцию, из-за которой производители тары обещали гражданам рост цен
Елена ОДИНЦОВА
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Выгрузка отходов на территории мусоросортировочного комплекса.Выгрузка отходов на территории мусоросортировочного комплекса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России появится рабочая группа для открытого обсуждения очередной реформы, связанной с утилизацией отходов. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая теперь курирует в правительстве вопросы экологии.

Речь идет о так называемой расширенной ответственности производителей (РОП) за эту самую утилизацию. Но обычных граждан ситуация тоже касается. Буквально на днях несколько бизнес-ассоциаций и компании- производители упаковки пригрозили ростом цен на все подряд, если будет принята концепция РОП, проект которой 10 марта Минприроды внесло в правительство.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Весь сыр-бор разгорелся вокруг давнего вопроса: где взять деньги на полноценную мусорную реформу, которая бы предполагала, что большая часть отходов будет перерабатываться (для чего нужно построить соответствующие предприятия), а не просто перевозиться вместо одних полигонов на другие. Предложение Минприроды — получить эти деньги с производителей и импортеров упаковки. Если они сами не готовы заниматься утилизацией 100% своей произведенной тары, то должны уплачивать экосбор.

Главные претензии к проекту концепции — дополнительные расходы бизнес переложит на конечных покупателей, то есть нас, включив их в стоимость упаковки. Смысл же новшества должен был быть в том, чтобы граждане меньше платили за утилизацию мусора.

В рабочую группу, которая теперь будет создана по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, войдут представители Минприроды, «Российского экологического оператора», Росприроднадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минфина, ФАС, налоговой и таможенной служб, а также бизнес-объединений. Задача рабочей группы — проанализировать все предложения и создать наконец документ, который предложит экономически выгодную модель для всех участников «мусорной» цепочки, включая граждан.

- В стране должны появиться достаточные мощности по сортировке и утилизации товаров и упаковки. Причем размещенные правильно – там, где они необходимы в соответствии с Федеральной схемой обращения с отходами. Экономическая модель в конечном счете должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность, - заявила Виктория Абрамченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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