Анекдоты: А знаете, зачем в метро внизу эскалатора бабулька в будке? Она там педали крутит

Потерял где-то граненый стакан. Пришлось пить водку из фужера. Взглянул на себя в зеркало случайно, чуть не вытошнило от эстетического диссонанса.

* * *

Однажды я купила себе большой букет цветов. Придут, думаю, подруги, спросят - откуда, а я загадочно улыбнусь. Приходит подруга: «О! Цветов себе купила?»

* * *

Эй, погода! Если со снежными бабами на этот год всё, то пошли мне нежную!

* * *

На похоронах усопшего так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть, кто там лежит.

* * *

Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не останется голодным.

* * *

На соревнованиях по плаванию электрику Сидорову удалось замкнуть тройку лидеров.

* * *

- А что это ты про Машу сказал, что она безумно красивая?

- Ну да, девка без ума, но красивая...

* * *

Все-таки велико в русском языке значение предлогов. Ленин в ссылке и Ленин по ссылке - это вообще разные эпохи.

* * *

Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы.

* * *

Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть домой. Он звонил в дверь и убегал.

* * *

Витя и Надя отправили свои имена в тест на совместимость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разводиться, хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки.

* * *

В Одессе:

- Всем стоять, не двигаться! Это ограбление!

- Ой, да ладно! Можно таки подумать, шо мы тут до этого по банку бегмя бегали!