Анекдоты: А знаете, зачем в метро внизу эскалатора бабулька в будке? Она там педали крутит
Потерял где-то граненый стакан. Пришлось пить водку из фужера. Взглянул на себя в зеркало случайно, чуть не вытошнило от эстетического диссонанса.
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Однажды я купила себе большой букет цветов. Придут, думаю, подруги, спросят - откуда, а я загадочно улыбнусь. Приходит подруга: «О! Цветов себе купила?»
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Эй, погода! Если со снежными бабами на этот год всё, то пошли мне нежную!
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На похоронах усопшего так хвалили, что вдова два раза подходила к гробу, чтобы посмотреть, кто там лежит.
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Медведь, научившийся кричать «Ау!», никогда не останется голодным.
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На соревнованиях по плаванию электрику Сидорову удалось замкнуть тройку лидеров.
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- А что это ты про Машу сказал, что она безумно красивая?
- Ну да, девка без ума, но красивая...
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Все-таки велико в русском языке значение предлогов. Ленин в ссылке и Ленин по ссылке - это вообще разные эпохи.
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Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы.
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Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть домой. Он звонил в дверь и убегал.
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Витя и Надя отправили свои имена в тест на совместимость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разводиться, хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки.
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В Одессе:
- Всем стоять, не двигаться! Это ограбление!
- Ой, да ладно! Можно таки подумать, шо мы тут до этого по банку бегмя бегали!
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