Сидеть на «кортах» - самый древний вид фитнеса

Это открытие антропологи совершили случайно. В действительности они хотели выяснить, насколько современный малоподвижный образ жизни отличается от того идеального уклада, в котором, как считают многие, наши предки охотники-собиратели обретали гармонию с природой.

Для этого группа американских исследователей под руководством Брайана Вуда из Университета Калифорнии отправилась на север Танзании, где проживает народ хадза - одна из немногих групп аборигенов, которая по-прежнему ведет тот же образ жизни, что десятки тысяч лет назад. Мужчины с помощью лука охотятся на буйволов и антилоп, а женщины собирают плоды дикорастущих растений, яйца птиц и черепах.

Антропологи уговорили 28 представителей одной из общин в течение недели носить фитнес-трекеры, которые собирали данные об их физической активности. Фанаты активного образа жизни будут разочарованы: главная сенсация заключалась в том, что хадза проводили без движения даже больше времени, чем люди в индустриальных обществах. В среднем аборигены «загорали» 10 часов в день (время сна сюда не входит). Для сравнения в Голландии, США и Австралии люди проводят, сидя на рабочем месте или лежа на диване, 9 часов в сутки.

Но хадза явно не страдали от гиподинамии. В чем же дело? Тогда ученые установили видеокамеры в жилищах африканцев, чтобы понять, чем они занимаются во время отдыха.

В итоге обнаружилось два фундаментальных отличия между поведением охотников собирателей и представителей офисного планктона мегаполисов. Во-первых, если хадза вынуждены заниматься «спортом», то они делают это в таком экстремальном режиме, что с лихвой перекрывают все современные рекомендации по физической активности (150 минут в неделю нагрузок средней интенсивности или 75 минут интенсивных тренировок) А во-вторых, во времена пассивного отдыха люди каменного века бездельничают совсем по другому.

- Мы очень редко наблюдали кого-нибудь из хадза, сидящим на бревне или камне, - говорит Брайан Вуд. - Примерно треть времени наши охотники сидели в таких положениях, которые редко встречаются в цивилизованных обществах: они либо стояли на коленях, либо сидели на корточках.

Антропологи использовали датчики для отслеживания мышечной активности ног. Оказалось, что нагрузка на мышцы в это время не столь велика, как при ходьбе, но заметно больше, чем если бы вы полировали пятой точкой кресло. Наряду со специфической диетой (хадза, мягко говоря, не переедают) это обстоятельство объясняет почему показатели здоровья сердца у дикарей лучше, чем у нас.

Остается только догадываться, как повлияет исследование ученых на индустрию здорового образа жизни. На сегодняшний день на 1/6 части суши посадку на кортах - этот самый древний вид фитнеса, культивируют гопники. Злые языки поговаривали, что они собираются стайками в подворотнях, чтобы сидя в «низком присяде» выследить жертву и отжать мобилу. Теперь же ребята могут объяснять участковому, что они «просто занимались спортом».

Эти упражнения могут взять на вооружение офисные работники, чиновники - в общем все те, кто на работе ведет малоподвижный образ жизни. С непривычки, конечно, будет странно выглядеть новый формат заседания совета директоров крупной корпорации. Или репортаж с совещания у мэра какого-нибудь крупного города. Но с другой стороны, все это такое до боли родное, понятное и, как теперь выяснилось, предками данное.