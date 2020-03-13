У солдата выходной, пигалицы в ряд

СССР, 70-е годы, Крым. В гарнизон Солнечный прибывает симпатичная, немножко неуклюжая и невероятно наивная Катя (Александра Никифорова), уверенная в том, что начальник гарнизона, бравый комдив Кошкин, с нетерпением ее ждет. Увы, Кошкин, как выясняется, никакой не комдив, а работавший когда-то в гарнизоне любвеобильный проходимец, завязавший романтическую переписку чуть ли не с половиной девушек Советского Союза. Катя не отчаивается и берет гарнизон практически штурмом - быстро со всеми перезнакомившись, она умудряется все-таки поселиться в доме комдива, причем самого настоящего, фамилия которого не Кошкин, а Кузин. Всего-то и делов - взять да подружиться с дочерью бравого генерала! А Кузин к тому же холост, что дает богатую пищу для сплетен и становится плацдармом для множества нелепых, неловких и даже водевильных ситуаций.

Главной звездой новой ретрокомедии, показ которой только что завершился на канале «Россия 1», стал Максим Аверин, играющий комдива Кузина, и он же, исходя из предположений скептиков, должен был оказаться слабым звеном фильма. Хорошо всем известная склонность Максима к откровенной клоунаде как-то не очень вписывалась в образ строгого и немолодого вояки. В качестве характерного примера вспоминали сериал «Горюнов», где Аверин изображал офицера-подводника и, хоть его персонаж и командовал по сюжету атомной подлодкой, больше походил не на адмирала Нахимова, а на прапорщика Задова. В исполнении Аверина капитан первого ранга Горюнов казался героем анекдотов, и герой этот благополучно потянул на дно и весь сериал, задумывавшийся как рассказ о суровых буднях военных моряков, но в итоге превратившийся в сборник пошлых солдатских баек.

И вот новый заход на роль военного, да не простого, а высокопоставленного. Аверину 44 года, он, по сути, молодой мужик - какой из него генерал-майор?! Тем удивительнее сдержанность, с которой экс-Глухарь исполнил свой актерский долг. В «Невесте комдива» Аверин неожиданно отключает режим вечного хохмача, не корчит привычные смешные рожи - все это автоматически делает его героя солиднее и добавляет энное количество прожитых лет. А ведь генерал-майор, который дослужился до своих погон не к сорока с копейками, а к пятидесяти с гаком, - это, согласитесь, уже больше похоже на правду. И, словно напоминая зрителям о своем обновленном амплуа, генерал Кузин рубит с экрана: «Здесь армия, здесь все серьезно!»

Впрочем, в случае с «Невестой комдива» мы все-таки имеем дело с комедией - если бы речь и впрямь шла о серьезном историческом полотне, создатели картины отнеслись бы менее легкомысленно к деталям. И тогда командир дивизии не носил бы украшенные лампасами штаны, больше напоминающие обычные треники, а советские офицеры не слушали бы на досуге кассетные магнитофоны, которые в 70-е только завоевывали западный рынок, а до нас доползли лишь в следующем десятилетии.

Конечно, вооружившись лупой, Википедией и отчаянным стремлением вывести всех на чистую воду, в сериале можно отыскать миллион ляпов - мол, так в то время не говорили, такое не носили, а вот это не ели... Однако «Невеста комдива» все-таки заслуживает определенного снисхождения - в конце концов не так уж часто у нас на ТВ появляются романтические комедии про армию. Не про медсестер, доярок, олигархов - и на том спасибо. Томные прапорщицы, похотливые лейтенанты, туповатые капитаны, предприимчивые майоры - провести в такой компании пару телевизионных вечеров не то чтобы очень полезно, но как минимум не скучно. Поэтому тем зрителям, которые за посягательства на советские святыни предлагали приговорить авторов «Невесты комдива» к расстрелу, стоит сбавить обороты. Ну какой тут расстрел? Максимум пара суток на гауптвахте.