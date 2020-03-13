2020-03-12T23:46:01+03:00
Общество

Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта

Кабинет министров на законодательном уровне решил вопрос с подростками, которым не хватает на проезд
Влад СМЕРТИН
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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С пугающей регулярностью в разных уголках страны происходит одно и то же: подростку не хватает денег заплатить за билет, и водитель или кондуктор отказываются такого пассажира везти. Чревато это тем, что ребенок оказывается в опасности: добраться домой не получается, связаться с родителями тоже не всегда возможно.

- Законопроект напрямую запрещает подобные действия. Таких случаев быть не должно, - безапелляционно заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Кроме того, пакет одобренных поправок позволяет контролерам в транспорте при необходимости требовать у пассажиров документы. Сейчас привлечь злостных безбилетников к ответственности очень сложно. Потому что попросить предъявить документы, удостоверяющие личность, имеют право только сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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