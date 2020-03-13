Вопрос дня: А вам что по ночам спать не дает?

Виктор РЯЗАНЦЕВ, предприниматель:

- Еще недавно спал как убитый. А теперь вот то коронавирус, то курс рубля. Стабильности нет, как говорили в одном хорошем фильме.

Дана БОРИСОВА, ведущая:

- Чистая совесть - залог хорошего сна. Я ложусь в 10 вечера и стараюсь соблюдать режим. Последние два дня снились какие-то странные сны - я даже дочке жаловалась. Но это не кошмары были. А вообще у меня была хроническая бессонница до 16 лет. Но в реабилитационном центре меня от этого отучили.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:

- Я один просто боюсь спать. Не пью, не курю и много работаю. Я всегда спал немного - по молодости 4 - 5 часов, сейчас 5 - 6 - и мне больше не надо. Сны очень редко снятся. Последний сон: с Путиным ходили по деревне и обсуждали текущие дела.

Дмитрий КОЛДУН, певец:

- Иногда снятся кошмары. У меня в последнее время отменилось несколько концертов. Во сне страшно от этого - а просыпаешься и можешь передохнуть.

Михаил КОНЕЦКИЙ, врач скорой помощи:

- На работе не дают спать больные, которые вызывают по всякой ерунде, - поликлиника может решить этот вопрос, но ночью просыпается у людей желание.

Андрей КАБАНОВ, президент фонда «Город без наркотиков»:

- Я ложусь в 9 вечера и встаю в 6 утра, сон прерывистый! Моему организму хватает 3,5 или 4 часов сна. Я уже привык - добираю сон на работе. На часок прилягу после тренировки - и хватает. Настроение у меня хорошее: ты проснулся - ты живой, и это хорошо.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Работаю на двух работах и сплю как убитая - не слышу никого из соседей.