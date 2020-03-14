2020-03-14T11:27:07+03:00
Спорт

Остановят ли чемпионат России по футболу

17-го марта российский футбол узнает своё будущее. Вероятно, оно начнётся с паузы
Денис Акинин
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17-го марта будут решать остановить ли европейские чемпионаты из-за распространения коронавируса. Фото: Петр Ковалев/ТАСС17-го марта будут решать остановить ли европейские чемпионаты из-за распространения коронавируса. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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17-е марта - день-икс для российского и европейского футбола. Во-первых, в здании Российской Премьер-Лиги во вторник, 17-го, пройдут повторные выборы президента РПЛ. Теперь в соответствии с Регламентом Российского футбольного союза, с соблюдением всех формальностей. В формальность превращается сама процедура выборов. Кандидат один - действующий президент Сергей Прядкин, его кандидатуру единогласно выдвинули все 16 клубов Премьер-Лиги, большая вероятность того, что выборы пройдут также единодушно.

Во-вторых, и здесь куда больше неопределенности, - 17-го марта назначена видеоконференция УЕФА, в которой примут участие руководители РФС и РПЛ. Повестка - остановка европейских Чемпионатов из-за распространения коронавируса. Напомним, что правительство целого ряда регионов России решило ограничить посещение стадионов для болельщиков до 10-го апреля 2020 года. В Москве и области максимальное число участников матчей (включая болельщиков, футболистов, сотрудников клуба и стадиона и тд) не должно превышать 5 000, в Ленинградской области - 1 000 человек. Но 17-го марта эти цифры могут сильно измениться.

По имеющейся информации, в ходе видеоконференции будет подниматься вопрос об остановке сезона Российской Премьер-Лиги. По опыту Серии А, Бундеслиги, АПЛ, Лиги 1, Ла Лиги и других европейских Лиг, вероятность того, что ближайшие матчи текущего сезона будут перенесены на неопределённый срок, а турнир приостановлен, очень велика.

По всей видимости, такая же судьба ждёт и главные европейские клубные турниры - Лигу Чемпионов и Лигу Европы. 11 марта один из участников ЛЧ, «Ювентус», объявил на своём официальном сайте о положительном тесте на коронавирус у защитника команды Даниэле Ругани. «Старая сеньора» не проведёт ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Лиона» - команда помещена на карантин.

Если этот сезон Лиги Чемпионов, Лиги Европы, а также внутренние Чемпионаты стран не будет доиграны, то будут нарушены спортивные и экономические принципы. Возможно, на устранение последствий уйдёт не один сезон.

В предстоящий уикэнд Российская Премьер-Лига станет одной из немногих лиг старого света, где будут проводиться матчи. Это будет опыт проведения футбольных поединков в эпоху пандемии, который может оказаться успешным как в коммерческом плане, так и в плане безопасности.

Для принятия верного решения, необходимо исходить из реалий конкретной страны. В России 45 случаев заражения коронавирусом, в Италии, где чемпионат уже остановлен, - 15 113. Несмотря на то, что количество заражённых сильно отличается, результат может оказаться один - конец текущего футбольного сезона.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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