2020-03-14T12:15:42+03:00
Дом. Семья

У метро в Москве заметили краснокнижную ласку

Сотрудники Мосприроды успели сделать фото редкого зверька
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сотрудники Мосприроды успели сделать фото редкого зверька. Фото: Мосприрода.Сотрудники Мосприроды успели сделать фото редкого зверька. Фото: Мосприрода.
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Думаете, в Москве из животных можно встретить только кошек и собак? А вот и нет. Прямо в городе недалеко от метро "Волжская" живёт вот эта белошубая красавица. На днях зверька заметили и сняли на фото сотрудники Мосприроды. Это краснокнижная ласка. Скорее всего, зверёк вышел в город из Битцевского леса.

- Несмотря на тёплую погоду, зверёк ещё в «зимней» шубке. Скоро он начнёт линять и станет коричневым, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Департамента природопользования Правительства Москвы

По данным за 2019 год, ласки обитают на 20 природных территориях Москвы. В последние годы их замечали в природно-исторических парках «Измайлово», «Битцевский лес», «Царицыно», заказнике «Долгие пруды», природном заказнике «Долина реки Сетунь», Крюковском лесопарке и на других природных территориях Москвы.

- Сегодня в Москве насчитывается около 60 ласок. Из-за маленького размера и особенностей образа жизни, точно посчитать численность этого зверька сложно, - пояснили в пресс-службе департамента природопользования.

Ласки хищники, так что не стоит приближаться к ним близко. Сами зверьки осторожны и прячутся при появлении людей. Большую часть жизни проводят под землёй - в лабиринте проходящих в лесной подстилке мышиных нор, охотясь там на их "строителей".

По данным за 2019 год, ласки обитают на 20 природных территориях Москвы. Фото: Мосприрода.

По данным за 2019 год, ласки обитают на 20 природных территориях Москвы. Фото: Мосприрода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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