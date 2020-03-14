«Шторм» порвал Сахалин: назван лучший российский сериал

Всю неделю, начиная с праздничного дня 8 Марта, в заснеженном Южно-Сахалинске уже в третий раз проходил ежегодный фестиваль многосерийных фильмов «Утро Родины». От приставки «телевизионных» на этот раз решили отказаться, так как видеохостинги с их крутыми проектами теперь уже точно могут дать фору привычным экранным картинам. Пока члены жюри во главе с президентом фестиваля Сергеем Жигуновым смотрели и оценивали 11 многосерийных фильмов (только представьте, сколько времени это потребовало!), зрители не только ходили на показы, концерты и встречи с московскими артистами, но и наблюдали, как улицы их города превращаются в сцены знаменитых фильмов - сразу несколько огромных граффити появилось на стенах домов.

А 14 марта на Сахалине наконец подвели итоги «Утра», раздав победителям 11 фарфоровых лотосов - призовых статуэток фестиваля. Вели церемонию закрытия Никита Ефремов и Дмитрий Хрусталёв, и последний, по обыкновению, много шутил.

- Все за деньги сюда из Москвы приехали, и только работаю за три килограмма краба. Хотя я-то большой человек, у меня своя передача на Первом канале. Но все равно я там не главный, а главный какой то еврей, - приложил шоумен своего напарника Ивана Урганта.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте kp.ru получил сериал «Эпидемия». Эта номинация, по мнению членов жюри, стала самой главной - все-таки именно зрители, а не критики, определяют, удался проект или нет.

- Шаг за шагом за нами шли «Жуки», и иногда они нас даже обгоняли, - рассказал со сцены Кирилл Кяро, исполнитель главной роли в сериале, который из-за эпидемии коронавируса уже назвали пророческим. - Эх, сейчас там в Москве все наши визжат от радости!

Но все же лучшим многосерийным фильмом, по мнению членов жюри, стал «Шторм».

- Два года назад от этого проекта отказались все телеканалы, никто его не понял, - призналась продюсер ленты Ирина Сосновая. - И мы приняли решение, что будем запускать его на видеосервисе. У нас был режиссёр Боря Хлебников со своей правдой, которую мы разделяли, и мы рискнули. И сегодня сериал стал настолько успешен, что он идёт в эфире федерального канала. И это значит, если ты рискуешь, то обязательно побеждаешь!

Таким образом, «Шторм» буквально порвал конкурентов, взяв сразу пять наград (См. «Все победители»). А вот, например, скандальным «Содержанкам» и комедийным «Дылдам» не досталось ни одного хрустального лотоса.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Лучшая операторская работа - «Эпидемия» (Давид Хайзников)

Лучший сценарий - «Шторм» (Наталия Мещанинова, Степан Девонин)

Лучшая музыка к фильму - «Мосгаз» (Антон Шварц)

Лучшая режиссерская работа - «Шторм» (Борис Хлебников)

Лучшая мужская роль - «Шторм» (Александр Робак)

Лучшая женская роль - «Учителя» (Анна Котова-Дерябина)

Лучшая мужская роль второго плана - «Жуки» (Максим Лагашкин)

Лучшая женская роль второго плана - «Шторм» (Анна Котова-Дерябина)

Специальное упоминание жюри за режиссерскую работу - «Жуки» (Константин Смирнов).

Шторм (18+) Трейлер.

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