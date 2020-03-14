В субботу, 14 марта, знаменитый американский боксер-профессионал Рой Джонс посетил строящийся главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье, где отдал долг памяти бойцам Красной Армии, погибшим во Второй мировой войне.

- Вижу, что российский народ отдает долг памяти своим отцам и дедам, отдавшим жизни за будущие поколения и мир во всем мире. Этим Россия отличается от некоторых других стран, где уничтожаются памятники воинам-освободителям, где забывается и умышленно искажается мировая история. Этот храм строится в ознаменование 75-й годовщины Победы в самой кровопролитной в истории человечества войне, - заявил гость.

Боксер дал интервью российскому телевидению. Фото: Минобороны РФ

Боксер дал интервью российскому телевидению, в котором отметил, что "такое монументальное сооружение поможет объединить и сохранить на долгие века память о миллионах родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу".

Настоятель главного храма владыка Стефан представил Джонсу уже готовый нижний храм и баптистерий, где будут проходить таинство крещения молодые воины. Он сообщил, что освящение нижнего храма состоится в канун Дня Победы.

Напомним, строительные работы ведутся 24 часа в сутки. Первых прихожан храм планирует принять 9 мая 2020 года. Высота его звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров. Сооружение станет третьим по величине православным храмом мира, оно будет не меньше 30 этажного дома (100 метров).

Американский боксер Рой Джонс увидел главный храм Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

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