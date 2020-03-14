В Оренбурге грабители связали мать вице-губернатора и вынесли деньги и украшения миллион рублей

Грабители ночью проникли в дом 84-летней матери первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина. У пенсионерки украли ценности на сумму более одного миллиона рублей.

Как рассказал источник kp.ru, Надежда Дмитриевна Балыкина проснулась от того, что грабители разбили окно. Двое из них проникли в дом и увели её из комнаты, при этом один оставался на улице. Все они были одеты в чёрную одежду, их лица были скрыты масками, а на руках одного из грабителей были надеты белые хозяйственные перчатки. У одного из преступников также была монтировка.

Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Фото: orenburg-gov.ru

Женщине стало плохо, и грабители дали ей лекарство, но после этого тряпкой привязали к трубе и вынесли из её дома деньги и украшения. Когда они ушли, пенсионерка смогла освободиться и пошла к соседям, чтобы попросить о помощи, сообщил источник.

Сейчас на месте преступления работают правоохранительные органы. Дом не был оборудован сигнализацией.