2020-03-14T15:09:35+03:00
Происшествия

В Оренбурге грабители связали мать вице-губернатора и вынесли деньги и украшения миллион рублей

Когда пенсионерке стало плохо, преступники дали ей лекарство
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Грабители ночью проникли в дом 84-летней матери вице-губернатора Оренбурга и ограбили пенсионерку на сумму более 1 миллиона рублейГрабители ночью проникли в дом 84-летней матери вице-губернатора Оренбурга и ограбили пенсионерку на сумму более 1 миллиона рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Грабители ночью проникли в дом 84-летней матери первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина. У пенсионерки украли ценности на сумму более одного миллиона рублей.

Как рассказал источник kp.ru, Надежда Дмитриевна Балыкина проснулась от того, что грабители разбили окно. Двое из них проникли в дом и увели её из комнаты, при этом один оставался на улице. Все они были одеты в чёрную одежду, их лица были скрыты масками, а на руках одного из грабителей были надеты белые хозяйственные перчатки. У одного из преступников также была монтировка.

Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Фото: orenburg-gov.ru

Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Фото: orenburg-gov.ru

Женщине стало плохо, и грабители дали ей лекарство, но после этого тряпкой привязали к трубе и вынесли из её дома деньги и украшения. Когда они ушли, пенсионерка смогла освободиться и пошла к соседям, чтобы попросить о помощи, сообщил источник.

Сейчас на месте преступления работают правоохранительные органы. Дом не был оборудован сигнализацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Знакомые женщины сами оставляли мне детей": как педофилы из даркнета ищут жертв в реальности
Знает ли полиция о форумах, где сидят тысячи извращенцев, и как родителям понять, что их ребенок может стать жертвой педофила - во второй части большого расследования «КП-Санкт-Петербург»
Новости 24
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом
Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность
В Италии из-за коронавируса стала чище атмосфера
Фигурантам дела Абызова изменили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание
Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая
Самолет Будапешт-Москва подал сигнал тревоги и снизил высоту
Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля
Ребенок взял автограф у игрока НБА Руди Робера и заразился коронавирусом
Авиакомпания S7 приостанавливает все рейсы из России в пять стран до 31 мая из-за коронавируса
Москвичей в субботу, 14 марта, ждёт похолодание
Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса
В России в 2020 году из Фонда национального благосостояния заберут 600 миллиардов рублей
Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе
Президент Туркмении призвал защищаться от вируса окуриванием дымом гармалы
Лидера группы "Океан Эльзы" обвиняют в отмывании денег
Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта
Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса
Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он
Врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса