Опубликован список рейсов, которыми в Москву вернулись заразившиеся коронавирусом

В московском областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом обнародовали список авиарейсов, которыми в Москву из Европы вернулись россияне заразившиеся COVID-19. Два из трёх рейсов были из Италии.

Публикуем полный список:

SU 2429 Болонья – Москва (11.03.2020),

S7 3514 Верона – Москва (29.02.2020) и

S7 3720 Инсбрук – Москва (01.03.2020).

- Пассажирам этих авиарейсов следует проявить личную ответственность, и находиться в самоизоляции не менее 14 дней, а в случае появления симптомов простудного заболевания немедленно обращаться к врачу, - сообщили в Мособлштабе по коронавирусу. - Если ваши родные или друзья прибыли этими рейсами, соблюдайте правила безопасности и сообщите им о необходимости проверить здоровье.

Напомним, с понедельника, 16 марта в школах Москвы и Московской области ввели свободное посещение. Но чиновники уже пояснили, что это вовсе не каникулы. Ребятам, которые не пойдут в школу, придется заниматься самостоятельно. Задания будут публиковать на сайтах школ.

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