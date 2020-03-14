2020-03-14T16:13:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликован список рейсов, которыми в Москву вернулись заразившиеся коронавирусом

Всем пассажирам с симптомами простуды стоит немедленно обратиться к врачу
Анастасия ВАРДАНЯН
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Обнародовали список авиарейсов, которыми в Москву из Европы вернулись россияне заразившиеся COVID-19.Обнародовали список авиарейсов, которыми в Москву из Европы вернулись россияне заразившиеся COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В московском областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом обнародовали список авиарейсов, которыми в Москву из Европы вернулись россияне заразившиеся COVID-19. Два из трёх рейсов были из Италии.

Публикуем полный список:

SU 2429 Болонья – Москва (11.03.2020),

S7 3514 Верона – Москва (29.02.2020) и

S7 3720 Инсбрук – Москва (01.03.2020).

- Пассажирам этих авиарейсов следует проявить личную ответственность, и находиться в самоизоляции не менее 14 дней, а в случае появления симптомов простудного заболевания немедленно обращаться к врачу, - сообщили в Мособлштабе по коронавирусу. - Если ваши родные или друзья прибыли этими рейсами, соблюдайте правила безопасности и сообщите им о необходимости проверить здоровье.

Напомним, с понедельника, 16 марта в школах Москвы и Московской области ввели свободное посещение. Но чиновники уже пояснили, что это вовсе не каникулы. Ребятам, которые не пойдут в школу, придется заниматься самостоятельно. Задания будут публиковать на сайтах школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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