Валентина Талызина - на карантине в больнице: «Никакого инсульта не было. У меня был страшный стресс в Китае»

Несколько дней назад 85-летняя Валентина Талызина была госпитализирована из-за проблем с ногами. В январе она ездила лечиться в Кисловодск. Тогда актриса нам говорила, что проблемы с ногами у нее возникли после поездки в Китай. Мол, хваленая китайская медицина подвела. Там ее лечили иглоукалыванием.

Теперь Валентина Илларионовна попала в профильный неврологический реабилитационный центр в Москве.

- Все нормально со мной. Я нахожусь в очень хорошем медицинском центре, это не больница. Директор нашего театра им.Моссовета Валентина Тихоновна Панфилова меня сюда устроила, проявила удивительное внимание ко мне. В этом смысле она молодец. Когда у нас в театре заболевает артист, она молниеносно бросается на помощь. Я хорошо себя чувствую и очень рада, что попала именно по профилю своего заболевания. Удивительный центр, потрясающие процедуры.

Единственное – карантин из-за коронавируса. Не выпускают на улицу, даже в аптеку нельзя. Родственникам не разрешают посещение. Я хотела внучку увидеть – нельзя. И выйти погулять тоже нельзя. Врачи ходят в масках. В палате установлена ультрафиолетовая лампа от микробов. Я здесь нахожусь со своей подругой Ниной Абашевой, которая приехала мне помогать с Северного Урала из города Серов.

Хорошо, что передачи разрешают. Моя приятельница Маргарита Лапина, как услышала про нас, сразу прислала большую сумку продуктов.

- Пишут, что проблемы с ногами у вас возникли после инсульта…

- Никакого инсульта не было. Ноги - это из-за позвоночника. У меня был страшный стресс в Китае. Все вылилось вот в такую штуку. Но я сдаваться не собираюсь.

10 апреля состоится мой концерт в киноклубе «Эльдар». Я буду читать стихи современных донецких поэтов. Это гражданская поэзия о войне, о трагедии Донбасса, о двух братских народах, которых разделила война. Стихи мне помог найти Захар Прилепин. Будет еще рубрика «Неизвестная Талызина». Зрители меня такой – поющей - не видели. Хотя фильмы, где я пою, выходили, но никто не обращал на это внимание. Плюс покажут фрагмент из фильма «Возбуждение», в котором кроме меня снимались Алексей Жарков, Николай Караченцов. Эта картина так и не вышла на экраны - у продюсера не хватило денег, чтобы пустить ее в прокат.