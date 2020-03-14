2020-03-14T20:25:54+03:00
Общество

Резная сказка на берегах Волги: Как волонтеры спасают деревянную архитектуру

Активисты восстанавливают старинные фасады, проводят экскурсии и даже открыли столярную мастерскую
Наталия КУДРЯШОВА
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Волонтеры уже восстановили фасады трех домов Фото: Фонд "Сосновый остров"Волонтеры уже восстановили фасады трех домов Фото: Фонд "Сосновый остров"
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Резные наличники, подзоры, карнизы - дерево, ставшее изящнее самых дорогих кружев. Когда-то такие домики украшали тысячи сел и городков по всей стране. Но время, а еще больше людское равнодушие уничтожают эту старинную архитектуру, в которой живет душа русских городов. Сохранить ее взялись неравнодушные жители Хвалынска.

В этом городе удивительная природа - Волга, меловые холмы, сосновые леса - сочетается с тихим очарованием русской глубинки и богатой историей. Именно здесь родился автор “Купания красного коня” Кузьма Петров-Водкин.

Работа активистов помогает местным жителям заново увидеть свой город Фото: Фонд "Сосновый остров"

Работа активистов помогает местным жителям заново увидеть свой город Фото: Фонд "Сосновый остров"

- В городе сохранилось много деревянных домов 19-начала 20 века. Но сейчас деревянная архитектура ломается, дома отделываются современными материалами. Исторический Хвалынск исчезает. И мы хотим донести, в первую очередь, до жителей, что это важный культурный слой, это уникальная красота, что это можно сохранять, - говорит гендиректор фонда "Сосновый остров" Галина Заседателева.

Уже третий год вместе с фестивалем «Том Сойер Фест» активисты восстанавливают старинные фасады. Проводят пешеходные экскурсии, с мобильной экспозицией проехали по хвалынским селам. Благодаря полученной поддержке фонда президентских грантов, в городе создана столярная мастерская. Для городских праздников создали резные домики-павильоны - с учетом старинных традиций.

Резная сказка Хвалынска.

- Если в первые годы в восстановлении фасадов участвовали в основном активисты из Москвы и Самары, то сейчас активно присоединяются местные жители. А желающих обучаться в мастерской у нас набралось в полтора раза больше, чем рассчитывали, - отметила Галина Заседателева.

По итогам исследовательской работы в рамках проекта выпущен иллюстрированный альбом "Домовая резьба Хвалынска" Фото: Фонд Сосновый остров

По итогам исследовательской работы в рамках проекта выпущен иллюстрированный альбом "Домовая резьба Хвалынска" Фото: Фонд Сосновый остров

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Елена Григорьева,

жительница Хвалынска, ученица столярных курсов и координатор волонтеров проекта

- Вообще по специальности я автомеханик, работала воспитателем с трудными подростками. Для меня все началось с “Генеральной уборки”: я пришла волонтером в этот проект, мы занимались уборкой мусора в городе. Там познакомилась с организаторами и решила попробовать восстанавливать дома. Наш город такой маленький, его все обижают, а я его люблю - и хочу, чтобы он становился все лучше. Я начала смотреть вокруг по-новому, многое узнала об истории. Теперь я еду по улицам и замечаю: где вырезаны свечи, где гранаты… Происходит переоценка ценностей. Ты начинаешь еще больше любить свой город, хочешь его беречь.

Елена Григорьева

Елена Григорьева

Восстанавливать старые здания непросто. Найти свободного хорошего столяра летом - та еще задача. Но теперь у нас есть своя столярка и свои мастера. Я тоже прошла обучение. Мой дедушка был краснодеревщиком и поэтому для меня это еще и личная история.

По-началу мои родители не понимали, зачем мне это нужно - кому-то помогать, что-то бесплатно делать. А сейчас они прониклись и очень поддерживают.

Елена Григорьева за работой Фото: Из личного архива

Елена Григорьева за работойФото: Из личного архива

КСТАТИ

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