Резная сказка на берегах Волги: Как волонтеры спасают деревянную архитектуру

Резные наличники, подзоры, карнизы - дерево, ставшее изящнее самых дорогих кружев. Когда-то такие домики украшали тысячи сел и городков по всей стране. Но время, а еще больше людское равнодушие уничтожают эту старинную архитектуру, в которой живет душа русских городов. Сохранить ее взялись неравнодушные жители Хвалынска.

В этом городе удивительная природа - Волга, меловые холмы, сосновые леса - сочетается с тихим очарованием русской глубинки и богатой историей. Именно здесь родился автор “Купания красного коня” Кузьма Петров-Водкин.

Работа активистов помогает местным жителям заново увидеть свой город Фото: Фонд "Сосновый остров"

- В городе сохранилось много деревянных домов 19-начала 20 века. Но сейчас деревянная архитектура ломается, дома отделываются современными материалами. Исторический Хвалынск исчезает. И мы хотим донести, в первую очередь, до жителей, что это важный культурный слой, это уникальная красота, что это можно сохранять, - говорит гендиректор фонда "Сосновый остров" Галина Заседателева.

Уже третий год вместе с фестивалем «Том Сойер Фест» активисты восстанавливают старинные фасады. Проводят пешеходные экскурсии, с мобильной экспозицией проехали по хвалынским селам. Благодаря полученной поддержке фонда президентских грантов, в городе создана столярная мастерская. Для городских праздников создали резные домики-павильоны - с учетом старинных традиций.

Резная сказка Хвалынска.

- Если в первые годы в восстановлении фасадов участвовали в основном активисты из Москвы и Самары, то сейчас активно присоединяются местные жители. А желающих обучаться в мастерской у нас набралось в полтора раза больше, чем рассчитывали, - отметила Галина Заседателева.

По итогам исследовательской работы в рамках проекта выпущен иллюстрированный альбом "Домовая резьба Хвалынска" Фото: Фонд Сосновый остров

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Елена Григорьева,

жительница Хвалынска, ученица столярных курсов и координатор волонтеров проекта

- Вообще по специальности я автомеханик, работала воспитателем с трудными подростками. Для меня все началось с “Генеральной уборки”: я пришла волонтером в этот проект, мы занимались уборкой мусора в городе. Там познакомилась с организаторами и решила попробовать восстанавливать дома. Наш город такой маленький, его все обижают, а я его люблю - и хочу, чтобы он становился все лучше. Я начала смотреть вокруг по-новому, многое узнала об истории. Теперь я еду по улицам и замечаю: где вырезаны свечи, где гранаты… Происходит переоценка ценностей. Ты начинаешь еще больше любить свой город, хочешь его беречь.

Елена Григорьева

Восстанавливать старые здания непросто. Найти свободного хорошего столяра летом - та еще задача. Но теперь у нас есть своя столярка и свои мастера. Я тоже прошла обучение. Мой дедушка был краснодеревщиком и поэтому для меня это еще и личная история.

По-началу мои родители не понимали, зачем мне это нужно - кому-то помогать, что-то бесплатно делать. А сейчас они прониклись и очень поддерживают.

Елена Григорьева за работойФото: Из личного архива

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