Минпросвещения порекомендовало школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения порекомендовало регионам перевести школьников на учебу по "удаленке". При том, что в большинстве школ скоро и без того начнутся каникулы, учиться в таком дистанционном формате придется недолго.

- Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – это наша первостепенная задача, - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. - У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Прежде всего, это ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн. У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, но они крайне важны для защиты здоровья населения.

Альтернативный вариант – отправить детишек на каникулы пораньше, чтобы за это время продумать возможности для онлайн-обучения в школе. С такими рекомендациями уже обратился к московским школам глава Департамента образования Исаак Калина.

Уборка под вебинар

Помимо рекомендаций по удаленному обучению, Минпросвещения напомнило школам и о мерах по предотвращению распространения коронавируса, разработанных Роспотребнадзором – в том числе, регулярной уборке, проветривании, а также дезинфекции помещений.

Подобные меры сейчас вводятся и в российских университетах. Например, Высшая школа экономики начала проверять на входе температуру студентов и преподавателей, чтобы отправлять потенциальных заболевших домой. А в московском Политехе студентам общежитий порекомендовали почаще проводить уборки и уделить особое внимание дезинфекции.

С переходом на дистанционное обучение в вузах попроще (хотя бы потому, что студентов гораздо меньше). Кроме того, многие университетские курсы уже переведены в онлайн формат – на платформе "Открытое образование" или "Coursera", которая уже открыла бесплатный доступ к вузовским материалам.

Экзамены подождут

А вот как быть с экзаменами и Всероссийскими проверочными работами, пока не ясно. Конечно, последние вполне могут подождать. А вот что делать с ЕГЭ и ОГЭ, если пандемия коронавируса и карантины продолжатся?

До этого Рособрнадзор уже апробировал модель сдачи ЕГЭ по информатике на компьютерах. Однако, перевод экзаменов именно в онлайн-формат пока не планировался, чтобы избежать мошенничества и списывания.

С подобными проблемами столкнулись и организаторы школьных олимпиад. Финалы соревнований оказались под угрозой, как массовые мероприятия. Так, организаторы олимпиады НТИ уже порекомендовали провести финал в распределенном формате, чтобы участники смогли решать задания в своих городах, не собираясь вместе.

- Организаторы олимпиады по профилю нанотехнологий предложили свое решение для финала, - рассказал проректор по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы "Кружковое движение". – Задания финала включают работу в лаборатории. Эта лаборатория будет находиться в Москве, а работать в ней будут операторы с камерами гоу-про. Участники могут работать распределённо, из разных городов, и давать операторам голосовые команды в реальном времени.

Онлайн-курсы спешат на помощь

В итоге, пока школьникам и студентам придется поучиться из дома. Говорить о серьезном отставании от учебного плана не стоит: карантины в российских школах случались и раньше, пусть и не такие масштабные. И педагогам всегда удавалось наверстать программу.

А вот для онлайн ресурсов, той же "Российской электронной школы", которая разрабатывалась в течение последних пяти с лишним лет, платформы "Открытое образование" и "Яндекс.Учебника" настала пора показать свои возможности. До этого все эти ресурсы тестировались в тепличных условиях, когда и у детей, и у педагогов была альтернатива в виде привычных занятий. Сейчас же им предстоит проверка боем. Но самая большая ответственность ложится на педагогов: если раньше они могли игнорировать технологии, то сейчас им всем придется осваивать их в самые сжатые сроки.

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