Знаменитости на Сахалине: Долина повеселилась в караоке, а Робак занялся фитнесом

Фестиваль сериалов, проходивший на Сахалине с 8 по 14 марта, подарил острову целую россыпь звезд. Президент «Утра Родины» Сергей Жигунов привез на заснеженный Дальний Восток Ларису Долину и Сосо Павлиашвили, Олега Митяева и Дмитрия Хрусталева, Сергея Урсулюка и Юрия Грымова, Андрея Мерзликина и Марину Зудину, Максима Лагашкина и Александра Робака... Единственный, кто так и не долетел из Москвы - Сергей Безруков. За сутки до его концерта на остров пришёл ураган и вьюга, и дальше московского аэропорта актера попросту не пустили.

- Обидно, полгода переговоров впустую, - признался расстроенный Сергей Жигунов.

Сергей Жигунов. Фото: Максим Федоров

А вот Сосо Павлиашвили и Андрей Мерзликин, наоборот, не смогли вылететь домой из Южно-Сахалинска и задержались ещё на день. И одному, и второму из-за спонтанного выходного пришлось отменить мероприятия в Москве, но не сказать, чтобы артисты расстроились. Ведь на Сахалине намело такие сугробы, которых в столице этой тёплой зимой они ни за что бы не увидели. А кроме того, у звёзд появилось свободное время, чтобы самим походить по изобильному местному рынку и выбрать рыбу и деликатесы в подарок домашним.

- Жена сказала, убьёт, если опять привезу магнитики, - признался Мерзликин. - Придётся радовать супругу икрой и крабами.

Андрей Мерзликин. Фото: Максим Федоров

К счастью, купить втридорога или что-то несвежее звёзды могли не опасаться. Два года назад, когда фестиваль только начинался, Сергей Жигунов выменял у местного вице-губернатора номер проверенного продавца рыбы на телефон федерального замминистра связи. С тех пор заветные 11 цифр, как трофей, гости с большой земли бережно передают друг другу.

Актриса Марина Зудина на Сахалин прилетела впервые, и можно сказать, попала с корабля на бал. Когда артистка заглянула в местный краеведческий музей, чтобы побольше узнать об истории Южно-Сахалинска, экскурсию ей провёл сам директор. Причём, Зудина оказалась единственной посетительницей. По работе же, в рамках фестиваля, звезда представляла зрителям сериал «Содержанки», знаменитый своими дерзкими эротическими сценами. Понятно, что журналисты не могли не спросить, каково ей было играть в любовь с молодым напарником Александром Кузнецовым.

Марина Зудина. Фото: Максим Федоров

- За эротику в кадре отвечали другие люди, я же под простынкой лежала, и меня только один раз со спины снимали, - рассказала актриса. - А вообще, мне как-то в Инстаграме одна подписчица написала, мол, попробовала бы она голой сниматься, пока был жив Олег Палыч. На что я ответила: «Он мне всегда говорил: «Ты мне гораздо больше нравишься раздетой, чем одетой», и надо же - человек даже извинился, поменял своё мнение.

Лариса Долина на Сахалине выступала два дня подряд: 8 марта участвовала в церемонии открытия, а на следующий день дала почти двухчасовой сольный концерт. Для трёх тысяч зрителей 64-летняя звезда пела живьём, и даже после шоу не захотела останавливаться. Вечер Лариса Александровна продолжила в местном караоке в компании друзей и коллег-музыкантов и спела не меньше двух десятков (!) хитов самых разных жанров.

- При этом в караоке я всегда получаю самые низкие баллы, и система мне советует: «Вам надо больше заниматься пением», - поделилась артистка.

Александр Робак, знакомый зрителю по сериалам-хитам «Шторм» и «Домашний арест», приехал в последний день фестиваля и умудрился собрать все его сливки. Мало того, что его признали лучшим актером за работу в «Шторме», так сама лента выиграла ещё в четырёх номинациях, взяв в том числе гран-при конкурса. И каждый раз за оставшихся в Москве коллег получать награду на сцену выходил именно Робак.

Александр Робак. Фото: Максим Федоров

- Это мы так тебя к фитнесу приучаем, - пошутил ведущий церемонии Дмитрий Хрусталев. - А вообще, ты забрал почти все хрустальные лотосы, скоро сможешь жонглировать ими! Желаем, чтобы теперь у тебя в год было не девять ролей, как у какого-нибудь Бурунова, а все 12 - как у Петрова!

Марьяна Спивак с сыном. Фото: Максим Федоров

Звезда сериала «Эпидемия» Марьяна Спивак на острове была дольше остальных коллег - всю неделю, с открытия до закрытия.Тот случай, когда работу актриса удачно совместила с семейным отдыхом. Вместе с мужем-актером Антоном Кузнецовым и сынишкой Гришей артистка успела побывать в зоопарке и музее, несколько раз съездить в горы и покататься на лыжах, да и просто поваляться в сугробах и поиграть в снежки. Все-таки в Москве это редкая нынче забава.