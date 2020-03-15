2020-03-15T12:16:45+03:00
Спорт

Фуркада больно уронили, провожая из спорта

Великий французский биатлонист выиграл свой последний старт в карьере
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Фуркада уронили, поздравляя с победойФуркада уронили, поздравляя с победойФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На фоне пустых трибун и отмены десятков соревнований по всему миру один старт в этот день привлекал особое внимание миллионов болельщиков. Свою последняя гонку в карьере бежал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Завершающий этап Кубка мира в норвежском Холменколлене решили не проводить из-за коронавируса, так что гонка преследования в финском Контиолахти должна была подвести черту под всем этим драматичным сезоном.

А семикратный обладатель Кубка мира Фуркад перед стартом проигрывал Йоханнесу Бе в общем зачете 19 очков. И чтобы взять восьмой Хрустальный глобус французу надо было победить по заказу, в то время чтобы норвежец, победивший накануне в спринте, был не ближе пятого места.

Фуркад выиграл гонку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фуркад выиграл гонкуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Развязка выглядела красиво — Фуркад, оторвавшийся от допустившего четыре промаха Бе, даже с двумя промахами на последнем рубеже выигрывает гонку. Два его партнера по сборной Франции опережают Бе на финише. Но рыжий все же занимает четвертое место и победно вскидывает руки — именно Йоханнес Бе выигрывает главный кубок сезона. Король умер, да здравствует король!

А потом Фуркада чествовал весь биатлонный мир. Причем партнеры по команде явно перестарались - французы начали качать своего многолетнего капитана и... уронили с довольной большой высоты. Но все обошлось и через несколько минут Мартен продолжил принимать поздравления.

Мартен Фуркад прыгнул на руки друзьям из своей команды, но не рассчитал прыжок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мартен Фуркад прыгнул на руки друзьям из своей команды, но не рассчитал прыжок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Время прощаться. Спасибо»: Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион поблагодарил всех – товарищей по команде и соперников, болельщиков и журналистов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ростов - Локомотив 15 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Ростов - Локомотив 15 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Оренбург - Спартак 14 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Оренбург - Спартак 14 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Врач футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили о борьбе с коронавирусом: Меньше ходить в гости, как можно чаще мыть руки, есть побольше витаминов
На радио «КП» в программе «Большой спорт» с Николаем Валуевым обсуждалась отмена соревнований по всему миру в связи с пандемией
Новости 24
Арнольд Шварценеггер показал собаке, как правильно мыть руки
Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе
Власти Австрии закрыли россиянам въезд в страну из-за коронавируса
WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений
Между Россией, Молдавией, Латвией и Украиной перестанут ходить поезда
В Ватикане пасхальные службы продут без верующих из-за коронавируса
Коронавирус выявлен еще в двух странах
Собянин: Мы немедленно сообщаем о всех подтвержденных случаях коронавируса
Умер Дженезис Пи-Орридж - основатель музыкального стиля индастриал
Назвавший "тупостью" панику из-за коронавируса Илон Маск за неделю потерял $5,5 миллиардов
Коронавирус не подтвердился: из больницы в Москве выписали 52 человека
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа