Фуркада больно уронили, провожая из спорта

На фоне пустых трибун и отмены десятков соревнований по всему миру один старт в этот день привлекал особое внимание миллионов болельщиков. Свою последняя гонку в карьере бежал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Завершающий этап Кубка мира в норвежском Холменколлене решили не проводить из-за коронавируса, так что гонка преследования в финском Контиолахти должна была подвести черту под всем этим драматичным сезоном.

А семикратный обладатель Кубка мира Фуркад перед стартом проигрывал Йоханнесу Бе в общем зачете 19 очков. И чтобы взять восьмой Хрустальный глобус французу надо было победить по заказу, в то время чтобы норвежец, победивший накануне в спринте, был не ближе пятого места.

Фуркад выиграл гонкуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Развязка выглядела красиво — Фуркад, оторвавшийся от допустившего четыре промаха Бе, даже с двумя промахами на последнем рубеже выигрывает гонку. Два его партнера по сборной Франции опережают Бе на финише. Но рыжий все же занимает четвертое место и победно вскидывает руки — именно Йоханнес Бе выигрывает главный кубок сезона. Король умер, да здравствует король!

А потом Фуркада чествовал весь биатлонный мир. Причем партнеры по команде явно перестарались - французы начали качать своего многолетнего капитана и... уронили с довольной большой высоты. Но все обошлось и через несколько минут Мартен продолжил принимать поздравления.

Мартен Фуркад прыгнул на руки друзьям из своей команды, но не рассчитал прыжок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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