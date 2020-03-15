Фуркада больно уронили, провожая из спорта
На фоне пустых трибун и отмены десятков соревнований по всему миру один старт в этот день привлекал особое внимание миллионов болельщиков. Свою последняя гонку в карьере бежал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Завершающий этап Кубка мира в норвежском Холменколлене решили не проводить из-за коронавируса, так что гонка преследования в финском Контиолахти должна была подвести черту под всем этим драматичным сезоном.
А семикратный обладатель Кубка мира Фуркад перед стартом проигрывал Йоханнесу Бе в общем зачете 19 очков. И чтобы взять восьмой Хрустальный глобус французу надо было победить по заказу, в то время чтобы норвежец, победивший накануне в спринте, был не ближе пятого места.
Фуркад выиграл гонкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Развязка выглядела красиво — Фуркад, оторвавшийся от допустившего четыре промаха Бе, даже с двумя промахами на последнем рубеже выигрывает гонку. Два его партнера по сборной Франции опережают Бе на финише. Но рыжий все же занимает четвертое место и победно вскидывает руки — именно Йоханнес Бе выигрывает главный кубок сезона. Король умер, да здравствует король!
А потом Фуркада чествовал весь биатлонный мир. Причем партнеры по команде явно перестарались - французы начали качать своего многолетнего капитана и... уронили с довольной большой высоты. Но все обошлось и через несколько минут Мартен продолжил принимать поздравления.
Мартен Фуркад прыгнул на руки друзьям из своей команды, но не рассчитал прыжок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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ИСТОЧНИК KP.RU