Коронавирус в ОАЭ: страна закрывает въезд для туристов

С 17 марта Объединенные Арабские Эмираты закрывают свои границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян, чтобы защититься от пандемии коронавируса. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России. Решение было принято кабинетом министров. Для экономики Эмиратов они явно будут болезненными – при всех нефтяных богатствах, страна живет и за счет отдыхающих тоже.

Для россиян безвизовые ОАЭ - один из самых любимых зимних курортов. На пляжах Персидского залива в прошлом году отдохнули 997 тысяч наших отпускников.

Сейчас в Дубае, Шардже, Абу-Даби, Рас-аль-Хайме находятся около 20 тысяч российских туристов, подсчитали в АТОР.

В Абу-Даби и Дубае до конца месяцазакрыты парки развлечений, кинотеатры, музеи, в том числе филиал Лувра.

Именно Эмираты стали альтернативой для многих путешественников, когда из-за Covid-19 одно за другим стали закрываться направления: сначала Китай с островом Хайнань, потом Италия и Израиль (см. “А в это время”).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эмираты были одним из популярнейших курортов весной 2020

Светлана Баранова, пресс-секретарь Tez Tour:

- На данный момент туристов больше всего волнует эпидемиологическая обстановка в той или иной стране мира. Цена влияет на принятие решения о поездке в меньшей степени. Однако, большинство туристов не меняют своих планов на путешествия. В лидерах среди бронирований на весенние даты - ОАЭ, Турция, Таиланд, Индонезия, Андорра, Чехия, Мальдивы и Шри-Ланка. На летние даты в приоритете стран - Турция, Греция, Кипр, Испания и Болгария.

Из перечисленных экспертом весенних маршрутов два уже закрыты для въезда – сначала Чехия, теперь и Эмираты. Значит, людям придется вновь искать альтернативу или вовсе пока отказываться от отдыха, так как новости об отменах рейсов и закрытиии границ появляются каждый день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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