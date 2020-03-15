Набирайте в банкомате пин-код ручкой и запаситесь фильтром для воды: Блогер Айдан Салахова рассказала о жизни на карантине

Художница и популярный блогер Айдан Салахова в социальных сетях делится своим опытом карантина и рассказывает, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не подхватить коронавирус.

Ранее Салахову отправили вместе с остальными "бессимптомными" на карантин в Царицыно. По прилету из Италии выяснилось, что на борту самолета находился заболевший covid-19.

- Если бы не было заболевших на рейсе, то я бы сидела на карантине дома, но так как есть заболевшие - придется весь карантин быть здесь. При оформлении все вещи отправили на обработку и продезинфицировали. За время карантина нам сделают 3 анализа, - писала художница на своей странице в Facebook 12 марта.

Айдан Салахова показала, как ее забирали в карантинную зону. Фото: Фейсбук

В воскресенье, 15 марта, Айдан вновь вышла на связь и рассказала о том, что же происходит на карантине.

- Ребят, у меня такое ощущение, что почти никто у нас до конца не понимает, что такое пандемия, насколько это серьезно. И когда государство что-то предпринимает, мы ему не верим. Но сейчас именно тот случай, когда нужно слушать новости, верить, заходить на сайт Мосгорздрава и подчиняться эпидемиологам, - делится Салахова своим мнением с подписчиками в Instagram.

Также она рассказывает, что уже прошла через это в Италии, когда итальянцы тоже не верили и не до конца осознавали происходящее, пытались не принимать во внимание применяемые властями меры безопасности.

- Если мы сейчас засядем дома, мы поможем себе и другим, - пишет блогер.

Пока у нее есть много свободного времени, Айдан Салахова поразмышляла на тему профилактики коронавируса и составила список рекомендаций.

Советы от Айдан Салаховой:

1.Организуйте для всех ваших родственников, которые старше 50 лет, самоизоляцию. Прямо сейчас. И от вас тоже.

2. При пользовании терминалами и банкоматами - набирайте пин-код ручкой, а не прикасайтесь своей рукой.

3. Запаситесь базовыми продуктами. А еще можно пользуйтесь фильтром для воды, чтобы не закупать воду.

4. Купите спортивные принадлежности для занятий спортом дома

5. Пока находитесь на самоизоляции - составьте четкое расписание на каждый день. Например, уборка, спорт, готовка, творчество, чтение. Самое главное удовольствие самоизоляции - вы научитесь все делать качественно и перестанете спешить.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора. Очень важно не забывать чаще и тщательнее мыть руки. Обучающее видео уже выложили многие звезды, например Арнольд Шварценеггер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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