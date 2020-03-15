Кокорин признан лучшим игроком матча

Александр Кокорин в матче чемпионата России «Сочи» - «Краснодара» сам не забил, но был очень активным и поучаствовал в обеих мячах своей команды. Первый гол на счету Набоа. А второй после острой атаки Кокорина забил Андрей Мостовой.

- Тяжелая игра получилась на таком поле, - сказал Кокорин, получивший приз лучшего игрока матча. - Я думаю, как раз «Краснодар», наверное, к нему не привык. А мы уже на нем провели четыре игры. У нас был максимальный настрой, постарались максимально прессинговать соперника на его половине, насколько сил хватало, чтобы не давать им в центре принимать мячи, играть через центр. По моему, нам это удалось.

Действительно, это был четвертый матч Александра за свой новый клуб. В первом же он забил в ворота «Арсенала», но тогда «Сочи» проиграл. А потом южане выиграли три встречи подряд, и теперь, можно сказать, что Кокорин приносит удачу. Благодаря победной серии сочинцы ушли с последнего места в турнирной таблицы, прыгнули сразу с 16-го на 11-е промежуточное место.

Кстати, в следующем туре в гости к Кокорину должен приехать его лучший друг Павел Мамаев вместе со своим «Ростовом». Только вот непонятно, когда этот матч состоится, 20 марта по расписанию, или чемпионат приостановят, как и во многих странах Европы?