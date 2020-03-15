2020-03-15T18:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Сергей Боярский - о том, уйдет ли Госдума на карантин: Мы не можем оставить страну без принятия законопроектов

Депутат считает, что на карантин стоит отправлять тех, у кого тесты на коронавирус окажутся положительными
Игорь ЯКУНИН
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Депутат Сергей Боярский. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАССДепутат Сергей Боярский. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Ограничительные меры из-за коронавируса продолжают вводить по всему миру. Прекращать работу приходится даже чиновникам правительств некоторых стран. В Госдуме РФ на минувшей неделе два депутата ушли на карантин - недавно они вернулись из стран с неблагополучной обстановкой. Не будут ли в российском парламенте вводиться новые ограничительные меры? Об этом мы спросили депутата Госдумы, сына народного артиста России Михаила Боярского, Сергея Боярского.

- Сергей Михайлович, во многих странах парламенты и даже правительства из-за коронавируса уходят на каникулы...

- Лично я собираюсь вылетать из Питера в Москву, чтобы в понедельник вернуться к работе на Охотном ряду.

- Ваши коллеги по нижней палате парламента по разному относятся к ситуации...

- Вы не видели, как главный либерал-демократ выступал и предлагал лишить мандата депутата, который вернулся из Франции? После чего несколько рядов в Госдуме просто поднялись и вышли из зала.

- А что толку выходить — с человеком ведь уже пообщались, если что...

- Ну да. Водители и помощники, которые были с этим депутатом в контакте, тоже оказались в зоне особого внимания. Но там все обошлось: результаты тестов на коронавирус уже провели - и они оказались отрицательными.

- Разве парламент сейчас может полноценно работать вне стен здания на Охотном ряду — там же уровень секретности, там же закрытые системы компьютерные...

-Технически организовать работу Госдумы вне Охотного ряда не возможно, насколько мне известно. Возможен лишь карантин отдельных лиц. Имеющих отношение к Госдуме. Ну, либо тотальная проверка всех депутатов, помощников, сотрудников. Можем оперативно все пройти анализы. У кого окажутся положительными — тех сразу на карантин. У кого отрицательные — надо продолжать работать.

- Но риск все так есть...

- Мы не можем себе позволить оставить страну без принятия законопроектов, которых ждут люди и отрасли. Лично я пока не представлю себе уровня угрозы пандемии, чтобы основные органы госвласти перестали функционировать.

- С чем это можно сравнить?

- Это все равно, как если бы ушли армия и флот, врачи и полицейские на карантин. Может, и с риском для здоровья будем продолжать работать.

Я сажусь в самолет в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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