Мария Миронова: Снималась на пятом месяце беременности

В сериале «В шаге от рая» Мария играет девушку не только красивую, но и весьма успешную. Ее героиня Полина - топ-менеджер компании «ЗоЛото», которая занимается проведением популярной лотереи. И однажды обычная семья Потаповых, глава которой решил в этой лотерее поучаствовать, срывает банк - 99 миллионов рублей. Право поздравить победителей выпадает именно Полине. «Моя героиня едет на встречу с семьей победителей не просто так, - объясняет актриса. - Когда-то она и сама была ее частью, там у нее осталась дочь, с которой она мечтает наладить связь...»

Впрочем, съемки в сериалах с лихими сюжетными поворотами - это лишь часть жизни Мироновой. О других своих проектах и заботах заслуженная артистка России рассказала в интервью «Комсомолке».

- Усилиями благотворительного фонда «Артист», соучредителем которого вы являетесь, вы оказываете адресную помощь нуждающимся коллегам, но их имена почему-то не рассекречиваете...

- Актеры стесняются напрямую попросить о помощи. Они скорее умрут, чем будут стоять с протянутой рукой. Поэтому помощь не должна выглядеть как подачка. Чтобы их не обижать, мы не называем имена, хотя истории бывают совершенно драматические. Была ситуация, когда нам позвонили из театра «Современник» и рассказали, что у одного заслуженного пожилого артиста (по этическим соображениям, не имею права называть его имя), который работал в этом театре, умерла единственная дочь. И ее не на что похоронить. Мы помогли.

- В сентябре прошлого года у вас родился сын Федор. Вы уже вернулись к работе?

- Уже вовсю работаю. В театре играю свои репертуарные спектакли. От новых ролей пока отказываюсь. Нет времени на длительный репетиционный процесс. Но съемочный график у меня расписан до конца лета. Почти закончились съемки продолжения фильма «Громкая связь». Осталась одна съемочная смена в Мурманске.

- Вашему малышу уже 5 месяцев. Как вы строите свой график?

- Есть свои трудности. Родив в таком возрасте (Марии 46 лет. - Ред.), я свое материнство проживаю иначе, чем в 19 лет, когда появился мой первый сын Андрей. И к потребностям ребенка, и к своим материнским обязанностям отношусь по-другому. Не так, как в молодости. Сложнее уезжать на съемки, сложнее даются отлучки с малышом.

- Когда в Инстаграме вы объявили о своей беременности, многие, в том числе журналисты, не поверили - мол, Миронова что-то недоговаривает. Даже были версии про суррогатное материнство...

- Когда я снималась в фильме «В шаге от рая», я как раз была на 5-м месяце беременности. Огромное количество свидетелей - костюмеров, гримеров наблюдали меня в интересном положении. Поэтому я не собираюсь никому ничего доказывать. Более абсурдных статей, чем те, которые выходили, когда я родила ребенка, о себе не читала.

«В шаге от рая».

С 16 марта по будням, 21.00, Россия 1.