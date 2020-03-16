После суда карьера пошла в гору: у Натальи Бочкаревой появились роли, реклама и новые ученики

Шумиха в прессе и социальных сетях поднимает новую волну интереса к любому артисту. Удивительно, но 39-летней Наталье Бочкаревой даже скандальная шумиха пошла на пользу. Напомним, что полгода назад все СМИ страны сообщили, что инспекторы ГИБДД остановили автомобиль с Бочкаревой, у которой не оказалось с собой прав, зато был пакетик с белым порошком… Эксперты потом скажут: там 0,69 грамма кокаина. Актриса отказывалась от медицинского освидетельствования, ее лишили водительских прав на 1 год 8 месяцев. Возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение и употребление наркотиков» - по нему Бочкаревой светило до трех лет тюрьмы. В итоге актриса отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

Повезло звезде сериала «Счастливы вместе» не только в этой истории – после завершения скандала Наталья не впала в депрессию, а начала активничать. Причем в разных направлениях. После скандала она получила интерес рекламодателей к своим соцсетям: март еще не кончился, в инстаграме у Бочкаревой было четыре рекламные публикации (до 400 тыс. руб.), завела ТикТок.

В феврале школа-студия Натальи Бочкаревой провела масштабное мероприятие: межрегиональный конкурс-фестиваль для детей с участием звезд. В школе Бочкаревой прибавилось учеников – группы укомплектованы (они небольшие по 4 – 6 человек), но набор продолжается. Учат здесь по четырем направлениям: музыкальная грамота и вокал, хореография, живопись и главное - актерское мастерство. Странно, что после ЧП с хозяйкой студии никто из клиентов не сбежал, а как нам рассказали – напротив пришли новенькие дети. Берут в школу в любое время, не привязываясь к учебному году. Цена - 15 тыс. руб. за 28 часов в месяц.

У Бочкаревой сейчас два антрепризных спектакля в месяц (150 тыс. руб.), и ей предложили сниматься в сериале. «Вспомним историю с Башаровым. Все думали, что он потеряет работу, а он получил дополнительные спектакли, роль в большом сериале и контракт на ТВ. Наташа еще свое возьмет, мы уверены, что будут стоящие предложения, потому что все зависит от человека. Она достойно пережила свою ситуацию: и напомнила о себе, показала, что отлично выглядит. Никто и не думал, что Бочкарева пропадет. История с Валерой Николаевым закончилась его «забвением» на пару лет из-за того, что он впал в депрессию, переживал – но и он уже вернулся. Все люди – все совершают ошибки. Главное признать ошибку, достойно выглядеть после нее и повернуть ситуацию в свою пользу. У Наташи получилось!», - рассказал kp.ru коллега Натальи Бочкаревой.