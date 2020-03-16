Как жителям не переплачивать за «коммуналку»

Мосжилинспекция проверила управляющие компании (УК) столицы. Только за 2019 год ревизоры вернули москвичам более 80 миллионов переплаченных рублей. Им всем сделали перерасчет (как его получить - см. «На заметку»).

В жилищной инспекции рассказали, на каких нарушениях чаще всего попадаются коммунальщики во время проверок.

Про счетчик «забыли»

Даже такой теплой зимой, как в этом году, некоторым жильцам приходится тратить больше на отопление. А все потому, что управляющая компания «забыла» посчитать плату по общедомовому счетчику тепла. Вместо этого сумму в квитанциях нарисовали по нормативам, то есть по усредненной ставке. Из карманов жителей такой трюк вытягивает примерно в два раза больше денег, чем при расчетах по приборам учета. К примеру, в подобную историю с дорогим отоплением попал дом 26, корпус 9, по Открытому шоссе в районе Метрогородок. УК пришлось все заново пересчитать и вернуть жильцам переплату в 435,7 тысячи рублей. Теперь им уменьшили сумму в платежках.

Как должно быть: если в квартирах нет личных счетчиков тепла, а в доме такой прибор имеется, УК обязана выставлять счета по данным общедомового счетчика. При этом сумма за отопление распределяется равномерно на весь год. Поэтому жильцы выкладывают денежки за тепло даже летом, когда батареи холодные. Коммунальщики берут данные по расходу тепла за прошлый год. Эту сумму делят на 12 месяцев. Так и получается цифра за тепло в платежке. Если зима будет теплой или холодной, то в конце года автоматически обязаны сделать перерасчет с учетом фактически израсходованного домом тепла. Тогда жильцы или сэкономят на тепле, или, наоборот, потратят больше.

Горячая вода превратилась в прохладную

Фокус случился у жителя дома 34, корпус 5, на Воронежской улице в районе Орехово-Борисово Южное. В квартире из крана текла водица температурой +48 градусов вместо положенных +60. После жалоб коммунальщики сделали перерасчет и вернули москвичу около 4 тысяч рублей.

Как должно быть: температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C (согласно СанПиН 2.1.4.2496-09). При этом по правилам разрешается отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора ночью не более чем на 5 градусов, а днем не более чем на 3 градуса. Если вода остыла сильнее, то положен перерасчет. А если в горячей воде градусник показывает ниже +40 °C, тогда за каждый час подачи такой воды суммарно за расчетный срок можно платить по более дешевому тарифу холодной воды.

Лишняя строчка в квитанции

Часто в платежки вписывают плату за услуги, которых на самом деле жильцы не получают. К примеру, москвич из дома 3 на Гаражной улице в районе Соколиная Гора отказался от услуги «Телеантенна». Эту строчку из квитанции ему вычеркнули и денег за антенну больше не брали. Но радость была недолгой. Через некоторое время ненужная строчка почему-то опять появилась в квитке. Хотя житель не просил об этом. Разбирательство продлилось четыре месяца. После перерасчета злополучную строчку еще раз убрали из платежки. А москвичу вернули переплату за четыре месяца в сумме 905 рублей.

Кстати, нередко бывает и так, что управляющие компании просто придумывают новые удивительные статьи расходов для жильцов. Например, в прежние суровые зимы в коммунальные квитанции в одном из столичных районов вписали отдельный тариф за вывоз снега от жилых домов. А эта услуга уже входит в ставку за содержание жилья. Получается, горожан заставили дважды раскошелиться на уборку двора. Или еще был случай, когда на жителей повесили некие «Эксплуатационные расходы». Оказалось, УК посчитала в этой строчке такие свои расходы, как зарплата сотрудников, налоги на зарплату, юридические услуги, содержание помещения правления, обучение штатных сотрудников, семинары, консультации, техническая и программная поддержка оргтехники, даже писчая бумага, карандаши и почтовые конверты с марками. После проверки Мосжилинспекции жильцам вернули переплату из расчета 5 рублей с квадратного метра.

Как должно быть: УК может вписать в квитанцию ставку за дополнительные услуги, только если такое решение одобрили на общем собрании жильцы. Помимо этого, работу своей управляющей компании можно проверить на сайте «Дома Москвы» (dom.mos.ru). Здесь коммунальщики обязаны вывесить в открытом доступе полный список услуг и работ, за которые брали с жильцов плату.

Льготу обязаны посчитать

Некоторые УК присылают квитанции, в которых не учитываются льготы жильцов. Так случилось с жительницей дома 39 на улице Гастелло в районе Сокольники. В ее семье на каждого из трех человек полагается скидка в 50% на услугу «Содержание жилья». Но сумму в платежке уменьшили только для двух человек. Инспекторы заставили коммунальщиков пересчитать льготу правильно. Жильцам вернули переплату в 3 тысячи 511 рублей.

Еще одна льгота касается тех, кто уезжает на срок больше пяти дней. Иногда УК отказываются принимать заявление о перерасчете за то время, пока человек был в отъезде. Хотя по закону в такой ситуации можно сэкономить на оплате за газ, холодную и горячую воду, канализацию, если в квартире нет счетчиков. В зависимости от того, сколько времени жильцы не пользовались домашними удобствами, вернуть могут 1 - 1,5 тысячи рублей и более.

Как должно быть: положенные вам льготы на квартплату можно проверить на сайте городского центра жилищных субсидий subsident.ru. А скидку на «коммуналку» могут оформить горожане, которые все лето живут на даче, отправляются в поездку или на лечение. Сэкономить получится, только если в квартире установка водосчетчиков невозможна по техническим причинам и это подтверждено документом от управляющей компании. Для перерасчета нужно до поездки или после нее прийти в свою УК или МФЦ и написать заявление. По закону максимальный срок заявленного отсутствия не может превышать шести месяцев. Вам выпишут квитанцию на меньшую сумму.

Важно: после поездки нужно в срок до тридцати дней принести в УК документы, подтверждающие ваше отсутствие (билет, справку из администрации дачного поселка). Если этого не сделать, в следующем месяце придет платежка с полной оплатой «коммуналки» за те дни, которые вы указали в заявлении. То есть никаких скидок не будет.